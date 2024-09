Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [16.09-22.09.2024]

Στιςδολοφονείται στην Ομόνοια μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών ο, ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των οροθετικών ανθρώπων. Ακούμε την μητέρα του. Επίσης αυτή την εβδομάδα ακούμε ένα ακόμη επεισόδιo της σειράςστην οποία λένε τις ιστορίες τους άνθρωποι που για κάποιους λόγους ένιωσαν ότι δεν ανήκουν στον τόπο τους ή στην κοινωνία τους και βρήκαν καταφύγιο κάπου αλλού.Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast του Istorima. – το μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας Τοσυνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στοΟι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 16 ΣεπτεμβρίουΜια επίθεση μαμάς γάτας σημαδεύει το πρόσωπο της Μαρίας αλλά και την ενήλικη ζωή της, όχι όμως όπως θα περίμενε κανείς. Μετά από δύο μεγάλες απώλειες και απογοητευμένη από τους ανθρώπους στη Θάσο, η Μαρία βρίσκει καταφύγιο στο Άμστερνταμ επαναπροσδιορίζοντας τόσο τη σχέση της με τον εαυτό της όσο και με τα μικρά κατοικίδια αιλουροειδή. Τετάρτη 18 ΣεπτεμβρίουΑκούμε το δεύτερο μέρος της αφήγησης της Μαρίας. Παρασκευή 20 ΣεπτεμβρίουΗ μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου μιλά για τον γιο της, τον Ζαχαρία και για τις στιγμές που ακολούθησαν την είδηση της δολοφονίας του στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, που συνέβη ανάμεσα σε δεκάδες περαστικούς, δίπλα στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα. Κυριακή 22 ΣεπτεμβρίουΗ Ελένη Σπιθάκη από την Κρήτη είναι μία από τις νύφες που ξενιτεύτηκαν τη δεκαετία του ’60 για να παντρευτούν. Ήταν κι αυτό ένα από τα προξενιά με μια φωτογραφία. Το μόνο που ήθελε, ήταν να μπει στο πλοίο και να πάει να τον συναντήσει…A young oenologist takes on the management of the Porto Karras Estate and comes across an old forgotten variety: Malagouzia. He decides to revive it on a small scale, and the first wine he produces is an immediate hit. This is only the first of the many successes of the oenologist Vangelis Gerovassiliou, who left Epanomi in Thessaloniki to go on to conquer the world of wine.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορί