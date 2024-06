Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [17.06-23.06.2024]

Η μελέτη οστών αλλά και η μέθοδος του DNA μπόρεσαν να δώσουν 30 χρόνια μετά, ένα «κλείσιμο» στις οικογένειες τριών Αμερικανών δυτών που είχαν εξαφανιστεί στην Βουλιαγμένη το 1978. Ακόμη: από τη σειρά «Η άγνωστη ιστορία πίσω από μια φωτογραφία» ακούμε το δεύτερο μέρος της «Ελληνίδας εθνοφρουρού του Νάσερ». Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στοΟι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 17 Ιουνίου Από τη σειράακούμε τοαπό την ιστορίαΤον Ιούλιο του 1952 ανατρέπεται η μοναρχία στην Αίγυπτο από πραξικόπημα των Ελεύθερων Αξιωματικών με τον Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ, κι οργανώνεται για πρώτη φορά Εθνοφρουρά με τη συμμετοχή γυναικών. Σε όλα τα περιοδικά και τις εφημερίδες της εποχής, ξεχωρίζει η εμβληματική φωτογραφία μιας νέας γυναίκας Εθνοφρουρού σε στάση προσοχής, με το όπλο, που λειτουργεί ως πρότυπο της «νέας Αιγυπτίας». Ποια είναι όμως η γυναίκα της φωτογραφίας; Ποια είναι η ιστορία της και τι σχέση έχει με την πολυπληθή τότε ελληνική παροικία, την ιατρική, το Πορτ Σάιντ και τη Διώρυγα του Σουέζ; Τετάρτη 19 ΙουνίουΟ Χρήστος Μάρκου, παλιός Σπατανέος και παθιασμένος αμπελουργός, αναπολεί τα παλιά Σπάτα, τις εργασίες στα χωράφια και τα αμπέλια, μα πάνω απ’ όλα θυμάται τον ρυθμό, τις μυρωδιές και τα χρώματα της εποχής του τρύγου όπως τα έζησε εκείνος σαν παιδί. Παρασκευή 21 ΙουνίουΤο 1978 εξαφανίστηκαν στη Βουλιαγμένη τρεις Αμερικανοί δύτες, δύο από τους οποίους ήταν στρατιωτικοί στη Βάση του Ελληνικού. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, οι καταδυτικές τους στολές και τα ανθρώπινα υπολείμματα που υπήρχαν μέσα σε αυτές έφθασαν στα χέρια του καθηγητή δικαστικής ανθρωπολογίας Κωνσταντίνου Μωραΐτη, του μοναδικού Έλληνα που ασχολείται με την μελέτη οστών που παρουσιάζουν δικαστικό ενδιαφέρον Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 23 ΙουνίουΣτο Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου, ο αγάς του χωριού κρατά ένα εφτασφράγιστο μυστικό σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο του σπιτιού του. Κρατάει πάντα το κλειδί πάνω του και δεν το αφήνει ποτέ. Μέχρι που μια μέρα, ο γιος του ανακαλύπτει την αλήθεια.A little boy finds himself at the wrong place, at the wrong time, with a hunting rifle in his hands. For the next years of his life, he will carry an unpaid “debt” to his family.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.