Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [18-24.11.2024]

Την επόμενη της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο, ο Γιάννης Κοντογιάννης κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας και αφηγείται όσα έζησε. Η Ειρήνη Παπατσαρούχα, μετέπειτα γνωστή ως Ρηνιώ Μίσσιου, αφηγείται τον έρωτά της με τον Χρόνη Μίσσιο, θρυλικό αγωνιστή και συγγραφέα και την κοινή τους πορεία στα ταραγμένα χρόνια πριν τη δικτατορία.

Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast του Istorima. – το μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας Το Istorima συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο podcast Istorima στο ERTecho.

Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι:

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου «Πολυτεχνείο, ημέρα δεύτερη»

Την επόμενη της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο, ο Γιάννης Κοντογιάννης κατεβαίνει στο κέντρο της Αθήνας.

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου «Χριστιανοί στην Αλβανία του Χότζα»

Η Λευκοθέα Μπαρούτα μεγάλωσε στην Αλβανία του Χότζα, όπου απαγορευόταν κάθε θρησκευτική εκδήλωση κι όποιος γιόρταζε τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, κινδύνευε με πολλά χρόνια φυλακή.

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου «Ρηνιώ Μίσσιου: Ο Χρόνης»

Ο μεγάλος έρωτας της Ρηνιώς και του Χρόνη Μίσσιου, του θρυλικού αγωνιστή και συγγραφέα κι η κοινή τους πορεία στα ταραγμένα χρόνια πριν τη δικτατορία.

Κυριακή 24 Νοεμβρίου «From bombing the Junta to exile on Gyaros»

During the dictatorship, Nikos Manios joins the armed resistance organisation the ‘20th of October Movement’, planting bombs at various targets in Athens. When he is arrested, he is sent into internal exile on Gyaros.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts.

Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή από τις 10.00. Παράλληλα την ίδια εβδομάδα τα επεισόδια μεταδίδονται ζωντανά από την Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.