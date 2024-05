Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [20.05-26.05.2024]

Ήταν 22 Μαΐου 1963 όταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης, χτυπήθηκε θανατηφόρα στο κεφάλι λίγο μετά τη λήξη της ομιλίας του σε αίθουσα της Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δύο αυτόπτες μάρτυρες – νεαροί τότε φοιτητές –μας μεταφέρουν όσα είδαν και έζησαν εκείνο το βράδυ. Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στοΟι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 20 Μαΐου «Στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, η Άννα ακινητοποιείται από έναν άγνωστο, που την προστάζει να τον ακολουθήσει. Τετάρτη 22 ΜαΐουΣτις 22 Μαΐου 1963 ο Γρηγόρης Λαμπράκης δέχεται δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη, μετά από ομιλία του για την ειρήνη. Δυο νεαροί φοιτητές-μέλη της ΕΔΑ, ο Αλέκος Γρίμπας κι ο Σπύρος Σακέττας, παρακολουθούν την ιστορία να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους. Παρασκευή 24 ΜαΐουΑπό τη σειράακούμε τοαπό την ιστορίαTo πέταγμα ενός πουλιού μας οδηγεί από την πόλη της Βέροιας στο γειτονικό χωριό του Δάσκιου. Εκεί, δύο χωριατόπαιδα, ο Βασίλης και ο Γιώργης βιώνουν διαφορετικά την Κατοχή απ’ ότι τα παιδιά της πόλης, ενώ γι’ αυτά η αποχώρηση των Γερμανών από την χώρα δεν είναι παρά μια ανάσα προτού τα πράγματα χειροτερέψουν. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 26 ΜαΐουΟ Μιχάλης, παιδί οικογένειας ναυτικών από τη Χίο, από μικρός ονειρευόταν να μπαρκάρει στους ωκεανούς. Μέσα από τα ταξίδια του γνώρισε όλο τον κόσμο, αλλά βίωσε και τη μοναξιά που συνοδεύει τη ζωή ενός ναυτικού, ενώ κόντεψε να χάσει τη ζωή του πάνω από μία φορά. From the new serieswe are listening the story:Digital nomad Joyce Nunez lands in Athens from Toronto Canada and with wit & humour takes on the challenges of the Greek language & Wi-Fi.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.