Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [22.04-28.04.2024]

Πως είναι να είσαι λευκός στη Νότια Αφρική την εποχή του απαρχάιντ και να πηγαίνεις στα γκέτο για να παίξεις ποδόσφαιρο; Πόσα δυσάρεστα γεγονότα έχουν αντικρύσει τα μάτια ενός δικυκλιστή αστυνομικού που ήταν και στην τροχαία; Συλλέγοντας ιστορίες μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που τις έζησαν, τοτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας διασώζει την ανθρώπινη φωνή που δεν καταγράφεται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσε να χαθεί. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο. Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 22 Απριλίουπου παρουσιάζει ιστορίες ανθρώπων που σε νεαρή ηλικία καλούνται να ανακαλύψουν τι είναι η ζωή και πώς θα τη ζήσουν, ακούμε την ιστορία : «Ένα κορίτσι οδηγεί τον Νικόλα να ανακαλύψει την αγάπη του για τη μουσική. Η σχέση τους γίνεται παρελθόν και ο Νικόλας γίνεται Eddie. Τώρα θα χρησιμοποιήσει τη μουσική για να την κερδίσει πίσω. Μια κωμικοτραγική ιστορία γεμάτη έρωτα, ψεύτικο αίμα και λουλούδια. Τετάρτη 24 ΑπριλίουΣτη Νότια Αφρική του απαρτχάιντ ο Σταύρος Μητρόπουλος, Έλληνας ομογενής, γίνεται ο πρώτος λευκός που μπαίνει μέσα στα γκέτο για να παίξει ποδόσφαιρο. Μέχρι την ημέρα που όλα ανατρέπονται. Παρασκευή 26 ΑπριλίουΚαταδιώξεις, δολοφονίες, επιθέσεις, τροχαία: Ο Γιώργος Μέγας, δικυκλιστής αστυνομικός, διηγείται όσα έζησε 30 χρόνια στον δρόμο. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 28 ΑπριλίουΈνας βασιλιάς από την Κύθνο ερωτεύεται μια πανέμορφη, αλλα ψευδή κοπέλα η οποία δε μιλά ποτέ, για να μην ντροπιαστεί. Εκείνος το βάζει σκοπό να την κάνει να σπάσει τη σιωπή της.Corfu, 1996. Taking a break from studying for her university entrance exams, Maria Petsetidi is playing against the greatest chess player in the world. Spoiler alert: she doesn’t lose!Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.