Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [23.09-29.09.2024]

Στιςανοικτά της Πάρου, τοπροσκρούει στη βραχονησίδα «Πόρτες», με συνέπεια να υποστεί μεγάλο ρήγμα και να βυθιστεί. Ο απολογισμός της τραγωδίας θλιβερός : 81 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, ενώ ανάμεσα στα θύματα και ο υπολιμενάρχης Πάρου Δημήτρης Μάλαμας, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά την επιχείρηση διάσωσης. Επίσης αυτή την εβδομάδα ακούμε την ιστορία της Υβέτ που γεννήθηκε το 1935 στη Θεσσαλονίκη και θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τις προσπάθειες της οικογένειάς της να φύγει από την κατεχόμενη Ελλάδα. Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast του Istorima. – το μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας Τοσυνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στοΟι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 23 ΣεπτεμβρίουΗ Μαριαλένα, κόρη ναυτικού και μπολιασμένη με μια ασίγαστη περιέργεια για εξερεύνηση, ξεκινά τα ταξίδια της στα πιο ιδιαίτερα και παρθένα μέρη. Τετάρτη 25 ΣεπτεμβρίουΣτο καφενείο της Παροικιάς τη νύχτα της 26ης Σεπτεμβρίου 2000, φτάνει η είδηση ότι το πλοίο «Εξπρές Σάμινα» προσέκρουσε στη βραχονησίδα Πόρτες έξω από το λιμάνι της Πάρου και βυθίζεται. Αμέσως, ψαράδες, σκίπερ κι απλοί ιδιοκτήτες σκαφών σπεύδουν να βοηθήσουν βγαίνοντας με τα σκάφη τους στο Αιγαίο, ενώ φυσούν άνεμοι 7-8 μποφόρ. Παρασκευή 27 ΣεπτεμβρίουΗ Υβέτ Μπέζα, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1935, θυμάται, ή μάλλον αδυνατεί να ξεχάσει την πορεία διαφυγής της οικογένειάς της από το Ολοκαύτωμα. Από σπίτι σε σπίτι κι από πόλη σε πόλη, με τα πόδια ή σε μουλάρι, φορτηγό ή καΐκι, η οικογένειά της έκανε τα αδύνατα δυνατά για να φύγουν από την κατεχόμενη Ελλάδα. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα. Κυριακή 29 ΣεπτεμβρίουΑκούμε την συνέχεια της ιστορίας της Υβέτ.They meet after a night at the Irida cinema. They go for a drink in Kypseli. They spend agonising days checking their phones for texts. They meet and kiss for the first time. And then lockdown begins.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου το