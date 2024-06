Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [24.06-30.06.2024]

και από Δευτέρα ως Παρασκευή ακούμε ιστορίες ανθρώπων που μπήκαν σε αυτόν τον σκοτεινό κόσμο – είτε ως χρήστες είτε ως γονείς χρηστών. «εμένα σήμερα με «ανεβάζουν» πράγματα καθημερινά όπως τον σφουγγαρίζω το σπίτι μου» λέει η Μαρία που μετά από πολλά χρόνια εξαρτήσεων κατάφερε να αλλάξει τη ζωή της. Από την άλλη μεριά μια μητέρα που δεκαετίες ζει τον εφιάλτη της εξάρτησης της κόρης της δίνει ένα ισχυρό μήνυμα : «πρέπει να πέφτεις επτά φορές και να σηκώνεσαι οκτώ»Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast τουτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Το έργο συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςκαι όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο. Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 24 ΙουνίουΗ Μαρία μεγάλωσε σε μια αστική οικογένεια, αλλά κατάλαβε από μικρή τη σκληρότητα του «κόσμου των ενηλίκων». Στα 13 της, αναζητώντας την ελευθερία και την αίσθηση του «ανήκειν», γνώρισε τα ναρκωτικά. Εκεί ξεκίνησε ένα μακρύ κι επίπονο ταξίδι, με πολλές οδυνηρές στιγμές, μέχρι την τελική λύτρωση. Τετάρτη 26 ΙουνίουΠαρασκευή 28 ΙουνίουΜια μητέρα παλεύει για δεκαετίες να σώσει την τοξικοεξαρτημένη κόρη της από τον θάνατο. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 30 Ιουνίου Από τη σειράακούμε τοαπό την ιστορίαΟ Μπενιαμίν είναι ένας νέος Πομάκος από την Ξάνθη. Στα μαθητικά του χρόνια, η καταγωγή του τον έκανε να νιώθει διαφορετικός από τα υπόλοιπα παιδιά. Διαφορετική ένιωθε κι η μητέρα του, η Εμινέ, όταν αποφάσισε να μη φοράει τη μαντήλα κι ήρθε σε σύγκρουση με την οικογένειά της. Μέσα από τη συνάντησή τους στο istorima, ο Μπενιαμίν «ξαναγνώρισε» τη μητέρα του κι έμαθε αυτό το «γιατί», που η ίδια έχει πλέον απαντήσειGiannis Bardanis spends four days alone and adrift on the Aegean when his boat suffers a mechanical failure.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.