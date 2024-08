Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [26.08-01.09.2024]

Πίσω στο χρόνο θα μεταφερθούμε αυτήν την εβδομάδα.

Η καθηγήτρια Gonda Van Steen μας μιλάει για τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου και τις χιλιάδες υιοθεσίες Ελληνόπουλων σε οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνοπτικές – και κάποιες φορές αμφισβητούμενες – διαδικασίες.

Παράλληλα έξι άνθρωποι από το Περιστέρι μας λένε πως ήταν η περιοχή αρκετές δεκαετίες πίσω.

Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast του Istorima. – το μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας Το Istorima συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο podcast Istorima στο ERTecho.

Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι:

Δευτέρα 26 Αυγούστου «Το Περιστέρι των παιδικών μας χρόνων» – α΄ μέρος

Έξι αφηγητές γυρίζουν τον χρόνο πίσω και μας γνωρίζουν το Περιστέρι των παιδικών και νεανικών τους χρόνων. Το Περιστέρι των Μικρασιατών, των νυχτερινών μαγαζιών με τους βαρύμαγκες, μια γειτονιά γεμάτη αρώματα και ζωή που μέσα από σκληρές δοκιμασίες έφτασε στο σήμερα.

Τετάρτη 28 Αυγούστου «Το Περιστέρι των παιδικών μας χρόνων» – β΄ μέρος

Ακούμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας

Παρασκευή 30 Αυγούστου «Τα χαμένα παιδιά της Ελλάδας του Ψυχρού Πολέμου» – α΄ μέρος

Στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, περισσότερα από 3.000 Ελληνόπουλα δόθηκαν προς υιοθεσία σε οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνοπτικές διαδικασίες που κυμαίνονται από νόμιμες έως εξαιρετικά παράτυπες. Η καθηγήτρια Gonda Van Steen ερευνά αυτό το άγνωστο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, που επηρέασε κι εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σήμερα.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Κυριακή 01 Σεπτεμβρίου

«Τα χαμένα παιδιά της Ελλάδας του Ψυχρού Πολέμου» – β΄ μέρος

Ακούμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας

«Take the horses and leave, the fire is coming»

In 2014, Deppy Kourellou decides to make a new start in North Evia. Enchanted by the natural environment of the area, together with her sister Nancy, she begins to save abandoned and mistreated horses and other equines. All is going well until the summer of 2021.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts.

Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.