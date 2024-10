Μια ιστορία αλλάζει πολλές | αποκλειστικά στο ERTecho [28.10-03.11.2024]

Στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ακούμε την ιστορία του Δημήτρη Γαλαζίδη, έναν από τους τελευταίους βετεράνους του 1940. Παράλληλα το Istorima μας φέρνει ένα ειδικό podcast αφιερωμένο στα ΟΧΙ που έχουν πει οι Έλληνες στο πέρασμα των αιώνων.

Ανθρώπινες ιστορίες που περιλαμβάνονται στα podcast του Istorima. – το μεγαλύτερο έργο καταγραφής προφορικών ιστοριών της Ελλάδας Το Istorima συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και όλες τις ιστορίες μπορείτε να τις ακούσετε στο podcast Istorima στο ERTecho.

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου «Ο τελευταίος πολεμιστής του ’40»

Οι μάχες του αλβανικού μετώπου, η είσοδος στο Αργυρόκαστρο, η παράδοση της Σχολής Ευελπίδων στους Γερμανούς. Ο Δημήτρης Γαλαζίδης, 105 ετών, είναι από τους τελευταίους βετεράνους του 1940. Ο αφηγητής έφυγε από την ζωή λίγες μέρες μετά τη συνέντευξη.

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου «Δέκα μεγάλα «ΟΧΙ» των Ελλήνων»

Ένα podcast από το Istorima για την επέτειο του «ΟΧΙ».

Παρασκευή 01 Νοεμβρίου «Οι τρεις συμβουλές: Παραμύθι από τη Λογγάστρα Λακωνίας»

Η φτώχεια αναγκάζει έναν άντρα να αφήσει την οικογένειά του και να πάει στην ξενιτειά. Εκεί, μαθαίνει ότι η αξία μιας καλής συμβουλής είναι πολύ ανώτερη από το χρυσάφι. Η ελληνική εκδοχή ενός γνωστού μεσαιωνικού παραμυθιού, όπως το διηγιόταν στη Δήμητρα Παναγάκη ο παππούς της, τις νύχτες του χειμώνα στη Λογγάστρα Λακωνίας.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα αγγλικά.

Κυριακή 03 Νοεμβρίου «Looking for vinyl records»

For more than forty years, Zacharias Vrelianakis has been travelling around the world looking for vinyl records. His shop in an arcade in Monastiraki is frequented daily by fanatical collectors, passers-by, tourists, and small children, all united by their love of music.

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.