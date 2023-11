Νέα εκπομπή από 19.11.2023

Η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της από το 2022, τη σειρά εκπομπών «Οι Έλληνες του κόσμου». Πρόκειται για εκπομπές που τις επιμελούνται Έλληνες του εξωτερικού, στη χώρα που διαμένουν και μας γνωρίζουν τους συμπατριώτες μας και τις εκεί δραστηριότητές τους. Η αρχή έγινε με τους Έλληνες της Δανίας, συνεχίστηκε με τους Έλληνες του Λουξεμβούργου και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι εντάσσονται στο συγκεκριμένο project και οι Έλληνες της Αργεντινής.

Η νέα εκπομπή «Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή» είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της «Φωνής της Ελλάδας» και της Ελληνικής Πολιτιστικής Οργάνωσης «Νόστος» που εδρεύει στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η πρόεδρος της οργάνωσης «Νόστος» Χριστίνα Τσαρδίκου.

Η Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες από Έλληνες γονείς. Είναι γιατρός και καθηγήτρια βιοιατρικής φυσικής και χειρουργικής. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Ηπείρων Ε.Ε.Λ.Σ.Π.Η καθώς και Συντονίστρια για τη Λατινική Αμερική της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη. Επιμελούνταν και παρουσίαζε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Αντάμωση» (2001 – 2010) και τη διαδικτυακή τηλεοπτική εκπομπή «Νόστος, η επιστροφή στις ρίζες μας” (2021-2023). Έχει τιμηθεί για την επαγγελματική δράση της από την Εθνική Ακαδημία Ιατρικής της Αργεντινής και για την πολιτιστική προσφορά της με το βραβείο «Ελληνίδες του Κόσμου» (2023) από την Unesco Eλλάδας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Η πρώτη εκπομπή «Έλληνες του Κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή» θα μεταδοθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023, στις 10:00 ώρα Ελλάδας με φιλοξενούμενη την καθηγήτρια Μαρία Δαμηλάκου.

Η Μαρία Δαμηλάκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Αμερικανικής Ηπείρου». Από το 2003 διδάσκει Ιστορία της Λατινικής Αμερικής στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός». Έχει συμμετάσχει σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη μετανάστευση, την εργασία και ζητήματα ταυτότητας στις χώρες της Νοτίου Αμερικής. Είναι συγγραφέας των έργων « Έλληνες μετανάστες στην Αργεντινή: διαδικασίες συγκρότησης και μετασχηματισμοί μιας μεταναστευτικής κοινότητας, 1900-1970» (2004) και «Ιστορία της Λατινικής Αμερικής από το τέλος της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα» (2014). Έχει επιμεληθεί τα έργα «Θέματα και τάσεις της σύγχρονης Λατινοαμερικανικής Ιστοριογραφίας», Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων (2010) και «Σιμόν Μπολίβαρ. Ο απελευθερωτής των συνειδήσεων. Θεμελιώδη κείμενα» Νότιος Άνεμος, (2014) καθώς και τον τόμο «200 χρόνια από τα επαναστατικά κινήματα για την ανεξαρτησία της Λατινικής Αμερικής, 1810- 2010» Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων, (2011). Πρόσφατα συνεπιμελήθηκε τον τόμο: Maria Damilakou and Yannis G. S. Papadopoulos (eds.), Migration and Development in Southern Europe and South America, Routledge, 2022.

Σημειώνεται ότι η σειρά εκπομπών «Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή» θα μεταδίδεται κάθε 3η Κυριακή του μήνα απευθείας από το Μπουένος Άιρες.

Επιμέλεια – Παρουσίαση: Χριστίνα Τσαρδίκου

Μετάδοση: Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023, 10:00 ώρα Ελλάδας

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο google play store και στο app store

Διαδικτυακά από το ERTecho (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ)

Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τις τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα στην ένδειξη «Voice of Greece»

Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird

Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ