Νίνα Αλέξη | 02-08.12.2024

Η Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει και πάλι στο πρόγραμμά της τα αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας» και «Η ποιήτρια της εβδομάδας».

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο Έλληνα ποιητή ή ποιήτρια, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές και οι ποιήτριες επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών.

Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Η εβδομάδα από 02/12/2024 έως 08/12/2024 είναι αφιερωμένη στην ποιήτρια Νίνα Αλέξη.

Η Νίνα Αλέξη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία από Έλληνες γονείς με ποντιακές ρίζες. Σπούδασε στο Λονδίνο θεατρολογία, παραστατικές τέχνες, και δημιουργική γραφή με υποτροφία της αγγλικής κυβέρνησης στο Middlessex Polytechnic, (B.A. Performance Arts, Major Drama), θέατρο και χορό στο WAC Interchange, Associated Guild of Dance and Drama, στην Chantraine School of Dance (1981-1990) κ.α Στο Ελληνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (2015) μεταπτυχιακό επιμορφωτικό πρόγραμμα «Τέχνη». Εργάστηκε στο θέατρο στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Παραγωγός ραδιοφώνου, «Λονδίνο 88» και «GCR». Με το Environmental Forum στο Λονδίνο έδωσε διαλέξεις για την ελληνική ποίηση και το θέατρο. Αρχισυντάκτρια στα “Νέα του Λονδίνου” (1988-1992), ανταποκρίτρια για τα “Νέα του Λονδίνου” στην Αθήνα (1992-1995).

Επί μακρόν καθηγήτρια θεατρικής αγωγής στη (Λακωνική Σχολή). Υπεύθυνη διδασκαλίας στα παιδιά των Ρομά, καθώς και σε προγράμματα καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού για Ποντίους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, (ΚΕΚ Ιάσων).

Eργογραφία: “Περιπέτεια στο δάσος” (2002), εκδ. Όνομα.

Θεατρικά έργα: “Ανάσταση αγάπης” (2004), “Γυναίκες σε κόκκινο φόντο” (2005), εκδ. Δωδώνη [και σε γαλλική μτφρ., (Νάντια Χαραλαμπίδου), Des Femmes sur un fond rouge, εκδ. Ελίκρανον, (2012).

Ποιητικές συλλογές: “Ανίν Ιξελά” (2017), “Άνω Θρώσκω” (2019), “Αϊδιος μνήμη” (2022), εκδ. Αλεξάνδρεια.

Μελέτες: « Ο Διονύσιος Ταβουλάρης (1840-1928) και η συμβολή του στην “Αιγυπτίαν Σκηνήν” (1864-1913)», Graeco-Arabica XII, Εκδ. Ηρόδοτος, (2018), “Ελληνικές θεατρικές παραστάσεις στην Αίγυπτο (1864-1903). Ιδεολογικές τάσεις και αισθητική αντίληψη”. Graeco – Arabica XIII, Εκδ. Ηρόδοτος, (2022). Ποιήματά της συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: “Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Χάρη Πάτση τ. 29, (2017), “Το άλλο μισό του ουρανού, “Ελληνίδες Ποιήτριες του Εικοστού Αιώνα”, Ζήτρος, (2021), Εγκυκλοπαίδεια Γραμμάτων και Τεχνών, Αμφικτυονία Ελληνισμού, (2021 & 2024), Encyclopedia of World Poets Association, (2021) κ.α.

Συλλογικά έργα: Τα ποιήματα του (2017), Κοινωνία των (δε) κάτων (2018), Συνομιλώντας με τον Νίκο Καζαντζάκη, (2018), Συνομιλώντας με τον Τάσο Λειβαδίτη, Όστρια, (2019), Ποιήματα της κρίσης (2008-2018), Ιωλκός, (2020), Συνομιλώντας με την Σαπφώ, Λύχνος, (2021), Συνομιλώντας με τον εαυτό μου, Δρόμων, (2021), Ανθολόγιο Ερωτικής Ποίησης, Βεργίνα, 2020 – 2024, Σύγχρονοι Έλληνες ποιητές, Παππάς, (2020), Διεθνής επετειακή ανθ. “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821”, Καμπύλη, (2021), Mediterranean Waves, The Silk Rd Litarature, (Αίγυπτος, (2021) The Candles of Hope, (2021), Poets for Peace, Tunisia (2022), Rendition of International Poetry Quarterly, Vol. 107, Κίνα, (2022), “Women” India, (2022), Τhe Fourth Anthology of World Gogyoshi, Japan (2022), Nano poems for Africa, Κάϊρο, (2023), “ΣΜΥΡΝΗ”, Μέλαθρον Οικ. Ελληνισμού, (2023), “Aphrodite” Tυνησία, (2023), Υδράνη, Ημερολόγιο 2023, κ.α.

Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, γαλλική, ιταλική, ισπανική, βεγγαλική, αραβική, όντια και κινεζική γλώσσα. H ίδια έχει μεταφράσει ποίηση του Cha Shanging.

Τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο Ποίησης στην ποντιακή διάλεκτο για το ποίημα “Πόντια μάνα” Κελαινώ (2019), μετάλλιο της Διεθνούς Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, για την προσφορά της στα Γράμματα, (2022), Παγκόσμιο βραβείο “Διεθνούς Καλύτερου Ποιητή για το (2022)” (International poetry translation & research centre, (2022), Κίνα, το μετάλλιο “Poets for Peace”, Τυνησία, (2023), Concorso Internazionale di Letteratura II Sigillo di Dante (con una menzione d’onore), Ιταλία, (2020), το βραβείο Αizu Taro του παγκόσμιου Gogyoshi της 4ης ανθολογίας, Ιαπωνία, (2024), κ.α.

Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών & Σπουδών Ι. Καποδίστριας, μέλος του Ινστ. Ελληνοανατολικών & Αφρικανικών Σπουδών, (ΙGOAS), Κέντρου Σημειολογίας Θεάτρου, ΕΝΟ, Τheatre of Mankind, ΣΕΗ, ΤΑΣΕΗ, Δ.Ε.Ε.Λ. WPM, κ.α. Μέλος κριτικών επιτροπών:“Mahadevi Verma Writers Awards”, της Arpita Foundation (2021), Ινδία.

Μουσική επιμέλεια: Μαρία Ρεμπούτσικα

Επιμέλεια ήχου: Ελευθερία Παπουτσάκη – Γιώργος Γιαννακούλας

Μετάδοση: Δευτέρα ως Παρασκευή στις 07:00 και 19:00 ώρα Ελλάδας και το Σ/Κ στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Ακρόαση της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store.

Διαδικτυακά από το ertecho.gr (τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ΕΡΑ)

Στην Ελλάδα, ψηφιακά μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις στην ένδειξη «Voice of Greece».

Δορυφορικά μέσω Hellas Sat και Hotbird.

Μέσω του ERTFLIX International

Στοιχεία επικοινωνίας της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ