Ο 9,58fm στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης | 11.03.2024

Ακούστε τη Δευτέρα 11 Μαρτίου (13:00-15:00) στην ειδική εκπομπή του 9,58fm για το 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τους:

Δημήτρη Κερκίνο, υπεύθυνο των αφιερωμάτων του 26ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το φετινό φεστιβάλ θα προβάλλει ανάμεσα στα άλλα ένα αφιέρωμα με ντοκιμαντέρ που υμνούν την έννοια της δημοκρατίας. Το δεύτερο μεγάλο αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης έχει τίτλο «Citizen Queer» και περιλαμβάνει 33 ντοκιμαντέρ που υμνούν την ομορφιά της απελευθερωτικής πράξης του αυτοπροσδιορισμού.

Ματέους Βέρλε σκηνοθέτη της ταινίας «Το μέρος που κοιμόμασταν/Where we used to sleep» (παγκόσμια πρεμιέρα), η οποία μας μεταφέρει σε ένα μικρό ρουμανικό χωριό στα όρη Απουσένι, οι κάτοικοι του οποίου αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω του κοντινού ορυχείου χαλκού.

Μαριάννα Οικονόμου σκηνοθέτη της ταινίας «Αζήτητοι/Unclaimed» (παγκόσμια πρεμιέρα). Πρόκειται για τη σκοτεινή ιστορία εκατοντάδων φυματικών που πέθαναν χωρίς να τους αναζητήσει κανείς, την οποία φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ ύστερα από 80 χρόνια, μέσα από τα υπάρχοντά τους και την αναζήτηση των συγγενών τους.

Δημήτρης Ζάχος και Θανάσης Καφετζής, σκηνοθέτες της ταινίας «Λώξη». Η Λωξάνδρα, ένα κορίτσι με σύνδρομο Down, καλείται να συμμετάσχει στη νέα παραγωγή στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Η μητέρα της αποφασίζει να δεχτεί την πρόσκληση, θεωρώντας ότι είναι για το καλό της κόρης της. Η Λωξάνδρα θα παλέψει σκληρά για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας. Θα τα καταφέρει;

Δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση : Θανάσης Γωγάδης και Ελένη Κουρτίδου

Ηχοληψία: Περικλής Κλιγκόπουλος, Νίκος Κακαρίκος

