Ο mCurtis από την Αθήνα στο «Kosmos Lab» | Σάββατο 19.06.2021

Το σύγχρονο groove των πόλεων του κόσμου, κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα στο Kosmos 93,6 & 107. Μουσικοί, DJ, producers, beatmakers και remixers από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φτιάχνουν ένα δίωρο mixset αποκλειστικά για το Kosmos*.

Ο DJ και μουσικός παραγωγός mCurtis από την Αθήνα είναι καλεσμένος στο «Kosmos Lab», το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021, στις 24:00. Τα πρώτα του βήματα ως DJ τα έκανε πριν 17 χρόνια, ενώ η αγάπη του για τη μουσική τον οδήγησε το 2012 στον κόσμο της παραγωγής. Οι παραγωγές του διαμορφώνονται πλέον από πειραματισμούς στον ήχο και στα ρυθμικά σχήματα σε ένα πλαίσιο trip-hop/electronica με τζαζ επιρροές.

ο mCurtis έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, παίζοντας δίπλα σε ονόματα όπως οι Commix, Idjut Boys, Dub Inc, Dub Pistols, Baba Zula, Nouvelle Vague, Villagers of Ioannina City, Fleck, Jon Kennedy και Hugo Kant.

Τα τελευταία εννέα χρόνια έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και ένα σινγκλ με δικές του δημιουργίες, καθώς και επτά EPs με edits, remixes και mashups. Τελευταίες του δουλειές είναι η συνεργασία του με την Sarah Jay (πρώην τραγουδίστρια των Massive Attack) στο σινγκλ «You are the sun», το οποίο κυκλοφόρησε από την Klik Records, και τα άλμπουμ «Yomi» και «Faro» στην Kraak Records. To «Yomi» έλαβε εξαιρετικές κριτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δημιουργίες ή συνεργασίες του mCurtis συμπεριλαμβάνονται σε άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει από δισκογραφικές όπως οι ελληνικές Katakana Edits και High Hop, και οι Mana Mana (Ουγγαρία), Notes and Spirits (Κύπρος), Mind the Wax (Πολωνία), Little Beat More (Γαλλία), Beat Tape Co-Op (Καλιφόρνια) και Nu Blends (Αυστρία).

Το «Kosmos Lab» μεταδίδεται κάθε Σάββατο 24:00-02:00, σε επιμέλεια Κώστα Αλαγιάννη και Κωνσταντίνου Παντζόγλου. Συνέχεια με Nostalgia 77, Boogat, El Buho, DJ Dolores, Gilles Peterson, Wax Tailor, Santi & Tugce, DJ Marble κ.ά.

Όλος ο Kosmos σ’ ένα ραδιόφωνο!