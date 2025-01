Οι νέες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Τρίτο Πρόγραμμα

Τρεις νέες παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που κάνουν πρεμιέρα σε λίγες ημέρες, παρουσιάζει το Τρίτο Πρόγραμμα, μέσα από τις εκπομπές του.

Το πιανιστικό ντούο P 4 2, με τους Μπεάτα Πίντσετιτς και Χρήστο Σακελλαρίδη, από τις πιο δυναμικές παρουσίες στην Ελλάδα στον χώρο της σύγχρονης λόγιας μουσικής, φιλοξενεί ο Νίκος Ξανθούλης στην εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, με αφορμή την παρουσίαση ενός μουσικού πορτρέτου του πρωτοποριακού Αφροαμερικανού συνθέτη Τζούλιους Ίστμαν στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Σε αυτή την ιδιαίτερη συναυλία με τίτλο You Don’t Know My Place / Η μουσική του Τζούλιους Ίστμαν, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, το πιανιστικό ντούο θα ερμηνεύσει δύο εμβληματικά έργα του συνθέτη για δύο πιάνα, τα Κακός νέγρος [Evil Nigger] και Γκέι αντάρτης [Gay Guerrilla].

Στην ίδια εκπομπή θα φιλοξενηθεί και η Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτιδα της νέας φιλόδοξης παραγωγής της ΕΛΣ «Θέλω να δω τον Πάπα!», της θρυλικής οπερέτας του Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Στο έργο, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου, που θα παρουσιαστεί από τις 31 Ιανουαρίου και για εννέα παραστάσεις, συμμετέχει ένα εκλεκτό καστ διακεκριμένων μονωδών και εννεαμελές μουσικό σύνολο.

Επίσης, τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου, στις 13:00, στην εκπομπή «Αναζητώντας την κυρία με τη στρυχνίνη», ο Χρίστος Παπαγεωργίου συνομιλεί με τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά και τη σκηνοθέτιδα Ροδούλα Γαϊτάνου για την εμβληματική όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Η δύναμη του πεπρωμένου», που επιστρέφει ύστερα από 27 χρόνια στην ΕΛΣ και ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ, στις 26 Ιανουαρίου.

Η μουσική διεύθυνση είναι του Πάολο Καρινιάνι και η σκηνοθεσία της Ροδούλας Γαϊτάνου, με τους Δημήτρη Πλατανιά, Τσέλια Κοστέα και Μαρσέλο Πουέντε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Τρίτο Πρόγραμμα 90.9 | Κλασικά Τρίτο!