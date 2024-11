Πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση του έργου [lived__space] του συνθέτη Γιάννη Αγγελάκη

Τον συνθέτηκαι το έργο του [lived__space] σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, παρουσιάζει τηστιςστην εκπομπήτου Τρίτου Προγράμματος. Όπως σημειώνει ο συνθέτης, το έργοείναι ένα κουαρτέτο εγχόρδων με ηλεκτρονικά, στο οποίο οι τέσσερις εκτελεστές καλούνται να παράξουν φωνητικούς ήχους και να τους συγκεράσουν με τους ήχους των οργάνων τους. Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί η αίσθηση μιας ηχητικής ενότητας, στην οποία τα σύνορα μεταξύ των φωνών και των οργάνων, καθώς και μεταξύ των ακουστικών και των ηλεκτρονικών ήχων, παραμένουν θολά και αδιευκρίνιστα.Ο Γιάννης Αγγελάκης είναι συνθέτης ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής, με έργα για ορχήστρα, μουσική δωματίου και άλλα μη παραδοσιακά σχήματα που περιλαμβάνουν χορό και θέατρο, τα οποία ποικίλουν από σύντομες διάρκειες μέχρι ολόκληρες παραστάσεις, απαιτούν εξαιρετική εκτελεστική εξειδίκευση, σκοπίμως αμφισβητούν τη δομή και τα όρια των παραδοσιακών παραστάσεων και στοχεύουν στην ανάδειξη της ρευστότητας μεταξύ των διαφορετικών τεχνών. Σπούδασε σύνθεση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Boston University και στο Νew York University, όπου επίσης εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή Luigi Nono and the Metaphysics of the Avant–Garde σε συνεργασία με το τμήμα Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου New School for Social Research. Έχει αποσπάσει περισσότερα από είκοσι βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, έχει συνεχή παρουσία σε διεθνή φεστιβάλ και αναθέσεις από σημαντικούς οργανισμούς. Ζει κι εργάζεται στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Ωδείο Αθηνών, εκπονεί μεταδιδακτορική εργασία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι καλλιτεχνικός επιμελητής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.