Συνδέσου με την Ιστορία σου | 25.09 – 01.10.2023

26 Σεπτεμβρίου – Το 2000 βυθίζεται στα ανοικτά της Πάρου το «Εξπρές Σάμινα» συμπαρασύροντας στο θάνατο 81 ανθρώπους. Τις συγκλονιστικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν περιγράφει η τότε εγκυμονούσα Ρούλα.

Πώς είναι να σε απορρίπτει η ίδια σου η μητέρα και πως αυτό τελικά σε διαμορφώνει; Το χρονικό αυτής της σχέσης μας λέει η Δέσποινα

Ιστορίες ανθρώπων, που οι ζωές κι εμπειρίες τους δεν καταγράφονται στα βιβλία της Ιστορίας και που θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τις ιστορίες αυτές συλλέγει και καταγράφει το Istorima, που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε:

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου «Πέντε μηνών έγκυος στο ναυάγιο του «Σάμινα»

Τον Σεπτέμβριο του 2000 η Ρούλα Μπαϊράμη επιστρέφοντας στο νησί της, τη Νάξο, βρίσκεται στο ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα. Όταν αναγκάζεται να πέσει στο νερό για να σωθεί, η σκέψη της είναι στο παιδί που κυοφορεί…

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου «Κρουπιέρης σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη»

Άνθρωποι της νύχτας, μπράβοι, εθισμένοι, αλλά και απλοί πολίτες της διπλανής πόρτας: ένας κρουπιέρης διηγείται τις εμπειρίες του από τα τραπέζια των παράνομων χαρτοπαικτικών λεσχών.

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου «Κρύβοντας κομμουνιστές»

Ενώ οι συμμορίες των Χιτών τρομοκρατούν τα χωριά του Πάρνωνα, οι γονείς της Μαρίας Τσελέκη κρύβουν τη μητέρα και την αδερφή δύο ανταρτών στον αχυρώνα του σπιτιού τους.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 01 Οκτωβρίου

«Το τρίτο κορίτσι»

Η αγάπη της μητέρας είναι δεδομένη; Η Δέσποινα, το «ανεπιθύμητο» τρίτο κορίτσι μιας κρητικής οικογένειας τη δεκαετία του ’40, μας εξιστορεί το χρονικό της σχέσης με τη μητέρα της και το πώς αυτή στιγμάτισε τη ζωή της.

«Saved by the sea and Turkish delight»

Turkish delight maker Dina Sykourti-Andreiomenou has been stirring copper cauldrons of Turkish delight for countless years, from her childhood. One thought accompanies every movement of the spoon: the school she was forced to stop

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.