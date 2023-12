Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERTecho [01-07.01.2024]

Με την αρχή του καινούριου χρόνου ξεκινάει και ο νέος κύκλος μεταδόσεων των προσωπικών αφηγήσεων που συλλέγει και καταγράφει το Istorima.

Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο.

Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming, συλλέγει αυτές τις ιστορίες με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές δίνοντάς μας την ευκαιρία να ακούσουμε και να γνωρίσουμε πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις.

Τις ιστορίες αυτές και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Πως ένας ληστής γίνεται… άνθρωπος εμπιστοσύνης; Πως από ένα βαρέλι κρασί που έβαζε ο μπαμπάς στο σπίτι φτάσαμε στη δημιουργία μιας οινοποιΐας; Αυτά και άλλα πολλά είναι τα θέματα αυτής της εβδομάδας:

Δευτέρα 01 Ιανουαρίου «Ληστής για μια Πρωτοχρονιά»

Το πρωινό της Πρωτοχρονιάς, ένας νεαρός Έλληνας μετανάστης στη Γερμανία παίρνει μια πολύ κακή απόφαση.

Τετάρτη 03 Ιανουαρίου «Τρεις αδερφές, αγρότισσες σε μία μέρα»

Παραμονές Χριστουγέννων στην Κοσκινού της Ρόδου, η εικοσιτετράχρονη φοιτήτρια Ραφαέλλα Δράκου χάνει ξαφνικά τον πατέρα της, μεγάλο κτηνοτρόφο του νησιού. Εκείνη κι οι αδερφές της, δε διστάζουν στιγμή. Αναλαμβάνουν μόνες τους τα ζώα και βγαίνουν μπροστά, με θάρρος κι επιμονή, ενάντια σε κάθε δυσκολία και προκατάληψη.

Παρασκευή 05 Ιανουαρίου «Μάριο Μπανούσι: Στα 24 του όλο το θέατρο μιλούσε για αυτόν»

Μεγάλωσε ως τα 5μισι του χρόνια σε ένα χωριό της Αλβανίας, με τη γιαγιά του. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, όλα του φάνηκαν μεγάλα και θορυβώδη. Μέχρι να τελειώσει το σχολείο δεν είχε πάει ποτέ του στο θέατρο, δεν γνώριζε καν τι είναι η δραματική σχολή. Και στα 24 του, έκανε όλη τη θεατρική Αθήνα να μιλάει για αυτόν.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 07 Ιανουαρίου

«Όλη η ζωή μου είναι το αμπέλι»

Ένας νεαρός οινολόγος αναλαμβάνει υπεύθυνος στο Κτήμα Πόρτο Καρράς και προσέχει μια παλιά, ξεχασμένη ποικιλία: τη μαλαγουζιά. Την αναβιώνει, την καλλιεργεί σε μικρή κλίμακα και το πρώτο κρασί που βγάζει, αμέσως ξεχωρίζει. Ήταν η πρώτη από τις πολλές επιτυχίες του γνωστού οινοποιού Βαγγέλη Γεροβασιλείου, που από την Επανομή Θεσσαλονίκης, κατέκτησε τον κόσμο του κρασιού.

«We survived the Christmas tsunami »

It’s Christmas 2004, and a group of friends is enjoying a laid-back holiday in Phuket, Thailand, when the deadly Indian Ocean tsunami strikes.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

_____________

Info

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.