Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERTecho [04.03-10.03.2024]

Έμπαιναν σε ένα υπερωκεάνιο για να πάνε στον «αρραβωνιαστικό» τους που πολλές φορές τον είχαν δει μόνο σε φωτογραφία. Στο μπαούλο τους το νυφικό τους, η προίκα τους και κάποια καλούδια από τον τόπο τους και στην ψυχή τους η ελπίδα ο αρραβωνιαστικός να είναι όσο καλός τον παρουσίασαν οι προξενήτρες.και στο Istorima που την ημέρα αυτή το ομώνυμο podcast θα βρίσκεται στο ERTecho από τις 09:00 ακούμε τις ιστορίες τριών γυναικών από μια εποχή που ήταν συνηθισμένο τα πρώτα κορίτσια των οικογενειών να παντρεύονται με προξενιό και να ξενιτεύονται με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής. Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές αφηγήσεις που ακούμε αυτή την εβδομάδα στοτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής και διάσωσης προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςσυλλέγει και διασώζει αυτές τις ιστορίες, με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και μπορείτε να τις ακούσετε στο. Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι: Δευτέρα 04 ΜαρτίουΌταν ήταν παιδί γλιστρούσε στο χιόνι με ένα σανίδι δεμένο με λουρί, στις γειτονιές της Νάουσας. Μεγαλώνοντας, γνώρισε το σκι κι η αγάπη του για το άθλημα εξελίχθηκε σε επάγγελμα. Από τον Βασιλιά Κωνσταντίνο και τον πρώτο αναβατήρα στην Ελλάδα, μέχρι τις αμέτρητες ώρες διδασκαλίας σε μικρούς και μεγάλους και τις ατελείωτες καταβάσεις, ο 94χρονος Σταύρος Πλατίτσας θεωρείται από πολλούς «ο πατέρας του σκι στην Ελλάδα». Τετάρτη 06 Μαρτίου«μπαίνουμε» λίγο στο κλίμα Τι κοινό έχουν τα παραδοσιακά σφαγεία της Καστοριάς με τα μπουζούκια και τα ξενυχτάδικα της Θεσσαλονίκης; Τον καλό πατσά, από τα χέρια ενός αυθεντικού «ακροκαθαριστή», του Ευθύμη Περδίκη. Παρασκευή 08 Μαρτίου – Πσγκόσμια Ημέρα ΓυναίκαςΜια εποχή που πολλές ελληνικές οικογένειες τα έφερναν δύσκολα, ήταν συνηθισμένο τα πρώτα κορίτσια των οικογενειών να παντρεύονται με προξενιό και να παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς. Με την προίκα τους σε ένα μπαούλο και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή στην καρδιά, τρεις νεαρές κοπέλες από διαφορετικά χωριά της Ελλάδας αφήνουν το σπίτι τους, μπαίνουν σε υπερωκεάνιο και σαλπάρουν για Αυστραλία και Βραζιλία για το ταξίδι της ζωής τους. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 10 ΜαρτίουΈνας εισαγγελέας, την δεκαετία του ’80, επισκέπτεται τις φυλακές του Γεντί Κουλέ στη Θεσσαλονίκη και διαπιστώνει τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Τότε, θέτει στόχο ζωής να τις κλείσει, αγνοώντας κάθε προσωπικό και επαγγελματικό κόστος.What are the treasure hunters digging for? Vaios Seretis tells us about maps, signs, codes, and the places where rebels hid their treasure.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.