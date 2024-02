Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERTecho [12.02-18.02.2024]

Πως είναι να εξαφανίζεται ξαφνικά ο αρραβωνιαστικός σου και πως ζεις για πάνω από μια δεκαετία μη γνωρίζοντας τι απέγινε; Τέλη Φεβρουαρίου συμπληρώνονται 4 χρόνια από την επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων Covid στη χώρα μας και ένας τότε ειδικευόμενος γιατρός μας μεταφέρει τις συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησε Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές αφηγήσεις που ακούμε αυτή την εβδομάδα στοτο μεγαλύτερο έργο καταγραφής και διάσωσης προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφοςκαι η ιστορικόςσυλλέγει και διασώζει αυτές τις ιστορίες, με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και μπορείτε να τις ακούσετε στο. Δευτέρα 12 ΦεβρουαρίουΟι διασωληνώσεις εκτός εντατικής, η αγωνία εύρεσης μια κλίνης ΜΕΘ, τα λόγια των ασθενών λίγο πριν πεθάνουν, οι απειλές μηνύσεων από συγγενείς. Ένας ειδικευόμενος γιατρός θα έρθει για πρώτη φορά σε επαφή με το επάγγελμα του, υπό τις πιο απαιτητικές συνθήκες, σε μια νοσοκομειακή κλινική COVID. Τετάρτη 14 ΦεβρουαρίουΗ Ελένη πηγαίνει για σπουδές στο Μεξικό και γοητεύεται από τις ομορφιές του τόπου και τους ανθρώπους του. Ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής της, ένα αναπάντεχο γεγονός τής αλλάζει τη ζωή και της αποκαλύπτει μια σκοτεινή πλευρά που όλο τον καιρό που ζούσε εκεί, έμενε καλά κρυμμένη: τη βία μεταξύ των καρτέλ των ναρκωτικών και τον πόνο που σκορπίζουν γύρω τους. Παρασκευή 16 ΦεβρουαρίουΣτις φονικές πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, ο Παρασκευάς Καραθάνασης αποφασίζει να αγνοήσει τις εντολές για εκκένωση και μένει να προστατεύσει το μαγαζί του, ενώ οι φλόγες πλησιάζουν. Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στακαι ένα στα. Αυτή την Κυριακή 18 ΦεβρουαρίουΜια νεαρή κοπέλα που δυσκολεύεται να γνωρίσει νέα άτομα λόγω της καραντίνας και του φόρτου της καθημερινότητας, κατεβάζει την εφαρμογή γνωριμιών Tinder.The story of a love that overcame every obstacle in its way, even the ravages of time.Επιμέλεια για το ERTεcho:Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας:Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.