Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERTecho [25.03-31.03.2024]

25η Μαρτίου και η Μαρία Κορμά πέμπτη γενιά της οικογένειας Μαυρογένους μας εξηγεί τι ευθύνη κουβαλάς σαν απόγονος της Μαντώ – ειδικότερα αν είσαι γυναίκα.

Σε μια εποχή που το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων καθόριζε τις ζωές των ανθρώπων, ο Αβραάμ Δρακόπουλος αγωνίζεται για να σπουδάσει αυτό που ονειρευόταν

Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές αφηγήσεις που ακούμε αυτή την εβδομάδα στο Istorima, το μεγαλύτερο έργο καταγραφής και διάσωσης προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming, συλλέγει και διασώζει αυτές τις ιστορίες, με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Οι ιστορίες αυτής της εβδομάδας είναι:

Δευτέρα 25 Μαρτίου «Απόγονος της ηρωίδας Μαντώ Μαυρογένους»

Η Μαρία Κορμά είναι η πέμπτη γενιά μιας οικογένειας ισχυρών γυναικών, που τόλμησαν να αψηφίσουν τα πρότυπα της εποχής τους και να ακολουθήσουν την καρδιά τους.

Τετάρτη 27 Μαρτίου «Τόλκιν: Εμπνεύστηκε από την αρχαία Ελλάδα;»

Ο Τόλκιν ήθελε να δημιουργήσει για τους Βρετανούς μια μυθολογία «σαν των Ελλήνων». Εμπνεύστηκε άραγε τη βασίλισσα των ξωτικών, την Γκαλάντριελ, από την Κίρκη και την Καλυψώ; Τον Μπίλμπο, από τον Οδυσσέα; Τι κοινό έχει ο Αίαντας με τον Μπόρομιρ κι η μοίρα της Ατλαντίδας, με την πτώση του Νούμενορ;

Παρασκευή 29 Μαρτίου «Οι μοναδικές εικόνες ενός τυφλού, είναι τα όνειρά του»

Δυο ατυχήματα στην παιδική ηλικία, του στέρησαν το φως του. Ο Παναγιώτης Γραμμενίδης ξεπέρασε πολλά εμπόδια για να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 31 Μαρτίου

«Νικητής απέναντι στα κοινωνικά φρονήματα.»

Ο Αβράαμ Δρακόπουλος είχε να υπερπηδήσει πολλά εμπόδια στη ζωή του μέχρι να γίνει επιτυχημένος ιατρός: την ορφάνια, τη φτώχεια και πάνω από όλα, το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, που χαρακτήριζε τον πατέρα του ως «κομμουνιστή» και του έκλεινε τις πόρτες. Το πείσμα του όμως κι η προσήλωσή του στον στόχο, τελικά τον δικαίωσαν.

« “Muqaddar Ka Sikandar”: I am the Alexander of my own destiny»

Studying in India, learning about Alexander the Great, Odyssey and Aesop’s Fables, Udaya believed she would never visit Greece. But she decided to take her destiny into her own hands and now she is a digital nomad living in Athens.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

_____________

Info

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.