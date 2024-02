Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERTecho [26.02-03.03.2024]

Τον Απρίλιο του 2003 έξι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από έκρηξη στο εργοστάσιο Σωληνουργία Κορίνθου και ένας από τους εργάτες διηγείται τις τραγικές εικόνες που αντίκρυσε και πως αυτές άλλαξαν τη ζωή του.

Ο κύριος Γιώργος είναι με τη γυναίκα του πάνω από μισό αιώνα και όμως θυμάται με κάθε λεπτομέρεια την πρώτη φορά που χόρεψαν μαζί.

Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές αφηγήσεις που ακούμε αυτή την εβδομάδα στο Istorima, το μεγαλύτερο έργο καταγραφής και διάσωσης προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming, συλλέγει και διασώζει αυτές τις ιστορίες, με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου «Απαγωγή μέσα στη νύχτα»

Μια μπαργούμαν που μόλις έχει σχολάσει και μέσα στη νύχτα κατευθύνεται στο αυτοκίνητό της, καταλαβαίνει πως ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι, βρίσκεται πίσω της.

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου «Το πρώτο μας βαλς»

Σε ένα κέντρο διασκέδασης στα μεταπολεμικά Γιαννιτσά, ο Γιώργος συναντά τη Νίκη, τη γειτόνισσα που του αρέσει, και χορεύουν το πρώτο βαλς της ζωής τους.

Παρασκευή 01 Μαρτίου «Η τελευταία βάρδια: Ένα φοβερό εργατικό ατύχημα»

Ο εργάτης Χρήστος Κορδαλής βρίσκεται σε διάλειμμα από τη βάρδια του στο εργοστάσιο, όταν ξαφνικά σημειώνεται μια τρομερή έκρηξη, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Τρέχει μέσα για να βοηθήσει κι όσα βλέπει, θα τον σημαδέψουν βαθιά μέχρι σήμερα.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 03 Μαρτίου

«Η στιγμή που συμπεριφέρθηκα σαν ήρωας του Τόλκιν»

Ο Σπύρος Σαμψώνας πάντα λάτρευε τα έργα του Τόλκιν, ιστορίες όπου ακόμη κι ο πιο μικρός, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Όταν μια μέρα στην πραγματική ζωή ήρθε η στιγμή να δράσει όπως οι αγαπημένοι του ήρωες, δε δίστασε.

«The Greek Cousteau»

Diver and researcher Alexis Papadopoulos, a pioneer in underwater cinematography in Greece, tells the story of a life full of sub-aquatic experiences and amazing discoveries.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Info

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.