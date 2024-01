Συνδέσου με την Ιστορία σου | αποκλειστικά στο ERTecho [29.01-04.02.2024]

Πως είναι να μεγαλώνεις βλέποντας τη μητέρα σου να κακοποιείται από τον πατέρα σου και τελικά να καταλήγεις να κάνεις μια οικογένεια που σου συμβαίνει το ίδιο; Πως είναι να μάχεσαι με το λέμφωμα από νεαρή ηλικία, μας διηγείται η Μάρω με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου όπως έχει οριστεί η 4η Φεβρουαρίου.

Αυτές είναι μερικές από τις προσωπικές αφηγήσεις που ακούμε αυτή την εβδομάδα στο Istorima, το μεγαλύτερο έργο καταγραφής και διάσωσης προφορικών ιστοριών της Ελλάδας. Ιστορικά γεγονότα όπως τα έζησαν αυτόπτες μάρτυρες, προσωπικές εμπειρίες και αποφάσεις ζωής που δεν καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας και θα μπορούσαν να χαθούν στο χρόνο. Το Istorima που συνυπογράφουν η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου και η ιστορικός Katherine Fleming, συλλέγει και διασώζει αυτές τις ιστορίες, με αφηγητές τους ίδιους τους πρωταγωνιστές και μπορείτε να τις ακούσετε στο ομώνυμο podcast στο ERTecho.

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου «Μια μέρα ξύπνησα και δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου»

Ένα κορίτσι βλέπει τη μητέρα της να αποδέχεται παθητικά την κακοποίηση που βιώνει. Μεγαλώνοντας η ιστορία επαναλαμβάνεται με την ίδια στη θέση της μητέρας της.

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου «Ζω μια διπλή ζωή»

Μεγαλώνοντας σε ένα συντηρητικό περιβάλλον, ο Άλκης αντιλαμβάνεται ότι έλκεται από τα αγόρια. Αναγκάζεται να ζει μια «διπλή ζωή» και το 2019, πέφτει θύμα ομοφοβικής επίθεσης.

Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου «Στο τέλος μένουν οι ήρωες»

Ο Πασχάλης Γκαγκαβούζης, από την Κοκκαλού Θεσσαλονίκης, παρακολουθεί τα γεγονότα της Νομικής και του Πολυτεχνείου.

Κάθε Κυριακή ακούστε ένα επεισόδιο στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Αυτή την Κυριακή 04 Φεβρουαρίου

«Δεν ξέρω αν είναι θάρρος, θράσος ή στάση ζωής»

Μεγαλώνοντας σε μια πολύτεκνη οικογένεια στα Μετέωρα, η Μάρω Θεοδώρου έχει μόνο ένα πράγμα στο μυαλό της: να γίνει γλύπτρια και κεραμίστρια. Βήμα-βήμα, με επιμονή και χωρίς οικονομική στήριξη, καταφέρνει να σπουδάσει, να περάσει μόνη της στην Καλών Τεχνών και να ξεκινήσει δικό της εργαστήριο, πριν ακόμα κλείσει τα τριάντα. Τότε, μαθαίνει πως έχει λέμφωμα. Κι αποφασίζει να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε όλη της τη ζωή: να μην το βάλει κάτω.

«Catapulted into the Cirque du Soleil»

From the meat smoke of the festivals of Achaia, Kritonas Anastasopoulos found himself in the ring of the Cirque du Soleil, the biggest circus in the world.

Βρείτε τις συγκλονιστικές ιστορίες στο ERTecho στην κατηγορία Podcasts. Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή είναι διαθέσιμα από τις 21.00, ενώ Κυριακή το ελληνικό επεισόδιο από τις 11.00 και το αγγλικό από τις 17.00. Τις ίδιες ημέρες μεταδίδονται ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας.

Επιμέλεια για το ERTεcho: Καλλιόπη Καπετανοπούλου

Επιμέλεια για τη Φωνή της Ελλάδας: Ερμιόνη Κατσιγιάννη

Το Istorima δημιουργήθηκε από τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαϊωάννου και την ιστορικό Katherine Fleming και υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για Ενίσχυση κι Επανεκκίνηση των Νέων. Τα podcasts και τα βίντεο του Istorima προκύπτουν από το έργο πάνω από 1.000 νέων ερευνητών σε όλη την Ελλάδα, που αναλαμβάνουν να εντοπίσουν και να συλλέξουν προσωπικές ιστορίες ανθρώπων κι ιστορίες του τόπου τους.