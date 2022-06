Το περίφημο «Κοντσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας» στην ΕΡΤ2, στο ERTFLIX και στο Τρίτο Πρόγραμμα | 16.06.2022, 22:20

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, στις 22:20, οι λάτρεις της μουσικής θ’ απολαύσουν σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2, την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX και το Τρίτο Πρόγραμμα, την καθιερωμένη συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Βιέννης: το περίφημο «Κονσέρτο Καλοκαιρινής Νύχτας» (Summer Night Concert Schönbrunn).

Η συναυλία θα λάβει χώρα στους μαγευτικούς κήπους των θερινών ανακτόρων του Σένμπρουν (Schloss Schönbrunn) στη Βιέννη, μπροστά από το πανέμορφο ανάκτορο, το οποίο αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Την Ορχήστρα διευθύνει για πρώτη φορά ο διεθνούς φήμης Λετονός αρχιμουσικός Andris Nelsons, με τη σύμπραξη του διάσημου Γάλλου τσελίστα Gautier Capuçon.

Η παραγωγή είναι της Αυστριακής Τηλεόρασης (ΟRF) και μεταδίδεται σε περισσότερες από 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο μουσικό πνεύμα της ευρωπαϊκής ενότητας και μας ταξιδεύει στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουκρανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τσεχία.

Το θέμα της συναυλίας είναι η Ειρήνη στην Ευρώπη και έχει σκοπό να προσφέρει στο κοινό μια αξέχαστη βραδιά.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

Ludwig van Beethoven: Leonore Overture No. 3, op. 72b

Mykola Lysenko: Farewell. Waltz in C minor, from «Album for the summer of 1901», op. 39/1

Arturs Maskats: Tango

Camille Saint-Saëns: Cello Concerto No. 1 in A minor. op. 33

Myroslav Skoryk: Melody, from the film «High Pass» (encore)

Gioachino Rossini: Overture to «La gazza ladra» (The Thieving Magpie)

George Enescu: Romanian Rhapsody No. 1 in A, op. 11/1

Bedřich Smetana: Overture to «The Bartered Bride»

Antonín Dvořák: Slavonic Dance No. 2 in E minor, op. 72

Johann Strauss (II): Wiener Blut, waltz, op. 354 (encore)

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Γιαλίνη