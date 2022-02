Τρίτο Πρόγραμμα: Νέα Ελληνική Δημιουργία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ | 09.02.2022, 11:00

Τρία νέα μουσικά έργα θα παρουσιάσει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Αραβίδη, την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου στις 11:00, στην εκπομπή Όλα τα πρωινά του Τρίτου-Και τώρα ξεκινάει η περιπέτεια της Mελωδίας με παραγωγό τον Γιώργο Κωνσταντίνου, σε απευθείας μετάδοση από το Στούντιο Β της Ε.ΡΑ

Θα παρουσιαστούν οι επτά μουσικές μινιατούρες με τίτλο Τα πειραχτήρια των Χριστουγέννων του Γιώργου Ανδριώτη, επιλογές από μελοποιήσεις ελληνικού λόγου και αγγλόφωνης ποίησης του Νίκου Παπαδογιώργου καθώς και η ορχηστρική σουίτα Ελεγεία του Γιώργου Μαγουλά.

Η συναυλία αυτή εντάσσεται στον Κύκλο των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ Νέα Ελληνική Δημιουργία, ένας κύκλος για τον οποίο έχουν ήδη ηχογραφηθεί πλέον των 40 νέων έργων. Η Νέα Ελληνική Δημιουργία έχει σκοπό να δώσει ήχο και πνοή στις νέες συνθέσεις, παρουσιάζοντάς τες στο ευρύ κοινό.

Το πρόγραμμα της συναυλίας:

Α’ Μέρος

Γιώργος Ανδριώτης – Τα πειραχτήρια των Χριστουγέννων

Οι επτά μουσικές μινιατούρες με τίτλο Τα πειραχτήρια των Χριστουγέννων γράφτηκαν το καλοκαίρι του 2020 για να συνοδεύσουν μουσικά το ομώνυμο παραμύθι της Ροζαλίας Μιχαλοπούλου, του οποίου η αφήγηση έγινε από την Ομάδα Φλου, ηχογραφήθηκε από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και παρουσιάστηκε στο Τρίτο πρόγραμμα.

Παρότι οι μουσικές μινιατούρες γράφτηκαν με σκοπό να αποτυπώσουν τις εικόνες και την δράση του παραμυθιού και είναι ρυθμικά μετρημένες έτσι ώστε να ταιριάζουν με τα λεγόμενα των καλλικαντζάρων, ο ακροατής μπορεί να τις απολαύσει και ως αυτοτελείς μουσικές στιγμές.

Τα μέρη: Εισαγωγή, Στο δρόμο για τον μύλο, Καλικάντζαροι, Ψάξτε-Βρέστε, Η στιγμή της παντρειάς, Τρέξε να σωθείς, Φάτε τη μικρούλα.

Β΄ Μέρος

Νίκος Παπαδογιώργος – The art of song

Επιλογές έργων από την πρόσφατη συνθετική περίοδο του Νίκου Παπαδογιώργου πάνω σε μελοποιήσεις ελληνικού λόγου και αγγλόφωνης ποίησης που συνθέτουν μια ιδιότυπη φωνητική μουσική δωματίου – μια δημιουργική αναδίφηση στην Τέχνη του Τραγουδιού.

Τα δύο πρώτα τραγούδια Του Φεγγαριού το δίχτυ (Στίχοι: Μαριλένα Καββαδά) και Σε απόσταση αναπνοής (Στίχοι: Βαγγέλης Κάσσος) ερμηνεύει η Νεφέλη Φασούλη.

Τα τρία επόμενα είναι τραγούδια πάνω σε Αγγλόφωνη ποίηση της περιόδου 1850-1950 και εντάσσονται, στυλιστικά/αισθητικά, στην ευρύτερη παράδοση του Art Song. Είναι τραγούδια που ξεκίνησαν ως συνθέσεις για φωνή και πιάνο και που στην συνέχεια ενορχηστρώθηκαν για μικρό ακουστικό σύνολο (και σε αυτή τη μορφή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανήκουν στην κατηγορία “φωνητική μουσική δωματίου”). Στην τελική μορφή που έχουν πάρει για την συνεργασία με την ΟΣΜ θα τα χαρακτηρίζαμε ως ορχηστρικά τραγούδια.

The other side of the mirror (ποίηση: Mary Elizabeth Coleridge)

The sad mother (ποίηση: Gabriela Mistral)

Love and the butterfly (ποίηση: Alice Dunbar Nelson)

Τραγούδι: Άννυ Φασσέα

Πιάνο: Νίκος Παπαδογιώργος

Γ’ Μέρος

Γιώργος Μαγουλάς – Ελεγεία

Το έργο με τίτλο Ελεγεία προσδιορίζεται ως ορχηστρική σουίτα. Αποτελεί δηλαδή μια συρραφή πέντε ανεξάρτητων ορχηστρικών κομματιών. Γράφτηκε το 2020 κατά την διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού λόγω της πανδημίας του COVID19 και ηχογραφήθηκε λίγους μήνες αργότερα, στα τέλη του 2020.

Ο Γιώργος Μαγουλάς συνέθεσε την ορχηστρική σουίτα “Ελεγεία” αξιοποιώντας όλο το δυναμικό της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, καταφέρνοντας να συνταιριάξει το δυναμικό rhythm session της ορχήστρας με τα έγχορδα και δίνοντας χώρο στα πνευστά να ξεδιπλώσουν τις μελωδίες του έργου, σε ένα διάλογο με την κλασική κιθάρα το ακορντεόν και το μαντολίνο.

Τα μέρη:

1. Raindrops 2. Farewell to Salonica 3. Ελεγεία 4. Next to You 5. Secret Paths

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 στις 11:00 στο

Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 και 95,6 FM

https://webradio.ert.gr/trito/

Όλα τα πρωινά του Τρίτου-Και τώρα ξεκινάει η περιπέτεια της Μελωδίας-

Παρουσίαση: Γιώργος Κωνσταντίνου

Ηχοληψία για τα Μουσικά Σύνολα: Κώστας Γιαννακόπουλος, Διονύσης Λυμπέρης

Ηχοληψία για το Τρίτο Πρόγραμμα: Σπύρος Ηλιάδης

Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής

Μουσική διεύθυνση – Γιώργος Αραβίδης

Η επόμενη Ραδιοφωνική Συναυλία των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ στο Τρίτο Πρόγραμμα:

25/2/22 Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ

σολίστ Τζούλια Σουγλάκου

Μουσική Διεύθυνση: Πέτρος Στυλιανού