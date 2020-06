Η Re.Fe.Pe. (Residency Festival Performance), η πλατφόρμα συνάντησης φορέων που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση προγραμμάτων καλλιτεχνικής κατοικίας και φεστιβάλ παραστατικών τεχνών σε όλη την Ελλάδα, διοργανώνει το Σάββατο 20 Ιουνίου στον χώρο PLAYGROUND for the arts, την 6η ανοιχτή συνάντησή της, με θέμα “Digital vs Physical: νέοι καιροί στις παραστατικές τέχνες/Ζητήματα και προβληματισμοί που αφορούν στη μετάβαση από τη φυσική στην ψηφιοποιημένη τέχνη.”

Καθώς οι ψηφιακές πρακτικές δείχνουν να παγιώνονται χωρίς σκέψη και φροντίδα απέναντι στους καλλιτέχνες, τους εργαζόμενους στον χώρο των τεχνών, τα πνευματικά δικαιώματα, την παραγωγή και το ίδιο το καλλιτεχνικό έργο, η Re.Fe.Pe κρίνει απολύτως απαραίτητη την ισότιμη ενίσχυση της σωματικότητας και της φυσικής ανθρώπινης παρουσίας στην παραγωγή του καλλιτεχνικού έργου. Η εσπευσμένη τάση προς τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποιημένη τέχνη κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενέχει κινδύνους που χρειάζονται εγρήγορση και ειδικούς σχεδιασμούς. Η συνάντηση συνιστά ανοιχτό κάλεσμα σε διοργανωτές/τριες κι εκπροσώπους φεστιβάλ, ανεξάρτητων καλλιτεχνικών φορέων, πολιτιστικών χώρων και artistic residencies.

Τι είναι ο ψηφιακός πολιτισμός και τι περιμένουν από εμάς;

Ποια έργα κατηγοριοποιούνται στα »ψηφιακά»;

Πώς οραματιζόμαστε, οργανώνουμε, παράγουμε και υλοποιούμε μία ψηφιακή παραγωγή;

Τι γίνεται με τα δικαιώματα των δημιουργών;

Μπορεί το κράτος να στηρίξει οικονομικά αυτό που ζητά;

Μπορεί ο κάθε οργανισμός, φεστιβάλ, residency, ομάδα, project να παράξει ψηφιακά;

Πώς εκπαιδευόμαστε και πώς εκπαιδεύουμε το κοινό μας ψηφιακά;

Πώς μετασχηματίζεται η πρακτική μας;

Ποιες είναι αξίες που αναζητάμε και πώς αντιστεκόμαστε σ’ “ένα μέλλον χωρίς σωματική επαφή”;

Οι εισηγητές/τριες θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες στη FB σελίδα Refepe. Η παρουσία των συμμετεχόντων μπορεί να είναι φυσική ή διαδικτυακή, μέσω link ψηφιακής πλατφόρμας που θα τους κοινοποιηθεί μετά την υποβολή της συμμετοχής τους.

Δηλώσεις συμμετοχής στο refepe2020@gmail.com έως τις 15 Ιουνίου.

6η συνάντηση Re.Fe.Pe | Residency Festival Performance

PLAYGROUND for the arts (Βουτσαρά 4-6, Βοτανικός 11855, Αθήνα)

Σάββατο 20 Ιουνίου

Ώρες: 17:00-22:00

Λίγα λόγια για τη Re.Fe.Pe.

Συνάντηση σε συνεχή εξέλιξη

Η Re.Fe.Pe. (Residency Festival Performance) είναι μια πλατφόρμα συνάντησης που προέκυψε από την ανάγκη για επικοινωνία και γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση προγραμμάτων καλλιτεχνικής κατοικίας και φεστιβάλ παραστατικών τεχνών σε όλη την Ελλάδα. Το αρχικό κάλεσμα Re.Fe.Pe έγινε τον Οκτώβριο του 2018 με πρωτοβουλία των ΑΚΡΟΠΟΔΗΤΙ -Kέντρο Χορού και Παραστατικών Τεχνών και ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ– Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ. Από τότε πραγματοποιήθηκαν πέντε συναντήσεις σε διαφορετικούς τόπους, που ανέδειξαν την αξία της γνωριμίας, ανταλλαγής, διασύνδεσης και υποστήριξης μεταξύ των φορέων, προκαλώντας και προάγοντας νέες συνεργασίες.

Η 5η συνάντηση Re.Fe.Pe πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 16 Μαΐου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 πολιτιστικούς φορείς και σκοπό την ενδυνάμωση του διαλόγου και τη χαρτογράφηση των εγχειρημάτων και των αναγκών που προέκυψαν μετά το lockdown. Η συνάντηση επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα και το επίκαιρο της δράσης της Re.Fe.Pe, καθώς οι ανεξάρτητοι φορείς πολιτισμού έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα από τα μέτρα που λήφθηκαν για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 και πιθανότατα θα είναι από τους τελευταίους που θα μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία, μετά την άρση των μέτρων.

Η Re.Fe.Pe δηλώνει ενεργή και παρούσα, έτοιμη να συνδράμει στις εξελίξεις του πολιτιστικού τοπίου της Ελλάδας, αλλά και σε μια σοβαρή χαρτογράφηση των ενεργών ανεξάρτητων πολιτιστικών φορέων, όλων των νομικών μορφών. Το πολιτιστικό τοπίο παραμένει ζωντανό κι ενεργητικό χάρη στην αδιάκοπη δουλειά και προσπάθεια αυτών των φορέων και των ανθρώπων που συντηρούν πολιτιστικούς χώρους, διοργανώνουν πολλά και διαφορετικά φεστιβάλ, καθώς και προγράμματα ανταλλαγής και φιλοξενίας καλλιτεχνών (residencies). Οι φορείς που αποτελούν τη Re.Fe.Pe. χρειάζονται στήριξη πρακτική και ηθική προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν πολύτιμο έργο στις κοινότητες.

