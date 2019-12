Το μουσείο του University of Science and Technology of China, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Ελλάδας, διοργανώνουν έκθεση για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, σε εκθεσιακό χώρο 220 τετραγωνικών μέτρων σε κεντρικό σημείο της πόλης Χεφέι, στην Κίνα. Η έκθεση διαρκεί έως τις 25 Δεκεμβρίου 2019.

Το Χεφέι είναι μια ανερχόμενη πόλη της Κίνας, με οκτώ εκατομμύρια κατοίκους. Η πόλη επενδύει στην έρευνα και καινοτομία και διαθέτει ένα από τα τρία πρώτα πανεπιστήμια της χώρας, το University of Science and Technology of China (USTC).

Η έκθεση παρουσιάζει την ιστορία των ερευνών για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, τα τελευταία αποτελέσματα της οποίας βασίστηκαν σε αναλύσεις με τη βοήθεια της πλέον προηγμένης τεχνολογίας, την κληρονομιά της τεχνολογίας του Μηχανισμού (αστρολάβοι, βυζαντινός ημερολογιακός υπολογιστής, astrarium του Τζοβάνι Ντόντι στην ιταλική αναγέννηση) και τις νέες προσπάθειες για τον εντοπισμό των χαμένων γραναζιών. Επεξηγηματικά πανό για τις αστρονομικές κινήσεις εισάγουν τον επισκέπτη, ο οποίος μπορεί να δει πολλά βίντεο, καθώς και μοντέλα του μηχανισμού.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είχε διοργανώσει την πρώτη μεγάλη έκθεση για τον Μηχανισμό το 2010, στην Αθήνα. Η έκθεση στο Χεφέι βασίζεται στον σχεδιασμό αυτής της πρώτης έκθεσης και εμπλουτίζεται με πολλά νέα στοιχεία.

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Τηλ: 210 7273619

eie.gr

