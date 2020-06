Το Greece Race for the Cure®, ο αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού, που πραγματοποιείται από το 2009, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», φέτος, αλλάζει μορφή, αλλά όχι τον χαρακτήρα και την ουσία του. Στις 25, 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2020, σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, μπορείτε να συμμετάσχετε στο digital Race for the Cure®, το μεγαλύτερο διαδικτυακό, αθλητικό event, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Η ελληνική διοργάνωση αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® ανάμεσα σε 150 σε ολόκληρο τον κόσμο, με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Στα 11 χρόνια διεξαγωγής του, με την ενεργή υποστήριξη όλων των συμμετεχόντων, εταιρειών και φορέων, το Greece Race for the Cure®:

έχει βοηθήσει ενεργά τις ασθενείς με καρκίνο μαστού στην Ελλάδα

έχει συντελέσει στην ενημέρωση και την κινητοποίηση των γυναικών για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση

έχει συνεισφέρει στην απομυθοποίηση της νόσου στη χώρα μας

έχει γιορτάσει μαζί σας τη ζωή όσο καμιά άλλη διοργάνωση

«Ωστόσο, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία του COVID-19, με την κοινωνική απομάκρυνση να είναι η συμπεριφορά που όλοι έχουμε την υποχρέωση να υιοθετήσουμε, η πραγματοποίηση του 12ου Greece Race for the Cure®, με τον μαζικό, γιορτινό χαρακτήρα που το έχουμε συνηθίσει δεν είναι εφικτή φέτος.

Όμως, ο καρκίνος του μαστού συνεχίζει να υπάρχει…

Στην Ευρώπη, περισσότερες από 500.000 νέες περιπτώσεις ασθένειας και 125.000 θάνατοι οφείλονται στον καρκίνο του μαστού και τα νούμερα αυτά προβλέπεται ότι θα αυξηθούν λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Οι ανάγκες των ασθενών για στήριξη είναι εξαιρετικά αυξημένες και πιο έντονες από ποτέ. Και, φυσικά, η ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση παραμένει.

Για τον λόγο αυτό, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και το Greece Race for the Cure® προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, αλλάζοντας τη μορφή του αγώνα μας, αλλά όχι τον χαρακτήρα και την ουσία του.

Ενώνουμε τη δύναμη της ελληνικής διοργάνωσης με των υπολοίπων ευρωπαϊκών αγώνων Race for the Cure® και συνεχίζουμε όλοι μαζί στο επόμενο βήμα για τον καρκίνο του μαστού.

Στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2020, σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης ή του κόσμου και αν βρίσκεστε, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο digital Race for the Cure®, το μεγαλύτερο διαδικτυακό, αθλητικό event με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο».

Σας θέλουμε μαζί μας και φέτος!

Καθένας μόνος του ή με τη συντροφιά του δηλώνει συμμετοχή, περπατά 3 χλμ. ή τρέχει 5 χλμ., οπουδήποτε και αν βρίσκεται, και παίρνει μέρος στη μεγάλη “ψηφιακή” ευρωπαϊκή γιορτή της ζωής.

Συνεχίζουμε μαζί, με ασφαλή τρόπο, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνική απομάκρυνση δεν αποδυναμώνει, αλλά ενισχύει την κοινωνική ευθύνη και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Ας κάνουμε για άλλη μια χρονιά την Ελλάδα επίκεντρο της εκστρατείας ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Όλοι μαζί για έναν κοινό σκοπό: έναν κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο του μαστού!

Εσείς θα είστε μέρος της μεγάλης πανευρωπαϊκής γιορτής;

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

3ης Σεπτεμβρίου 59, Αθήνα

Τ: +30 210 41 80 006 (εσωτ. 36)

www.raceforthecure.eu – www.greecerace.gr

