Την αντιπολεμική σάτιρα, με ανατρεπτικό χιούμορ, άφθονες ξεκαρδιστικές στιγμές και πλειάδα εξαιρετικών ηθοποιών «Οι άντρες που κοιτούν επίμονα κατσίκες» (The men who stare at goats) θα απολαύσετε στην ΕΡT2, την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 22:30.



Κάπου στο Ιράκ, ένας δημοσιογράφος που αναζητεί απεγνωσμένα μια μεγάλη αποκλειστικότητα συναντά τυχαία τον Λιν Κάσαντι. O Κάσαντι ισχυρίζεται ότι υπήρξε μέλος του στρατού των ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα μιας ειδικής μονάδας που χρησιμοποιεί υπερφυσικές δυνάμεις στις αποστολές της.

Ένα από τα ιδιαίτερα ταλέντα των μελών αυτής της ειδικής μονάδας είναι ότι έχει την ικανότητα να σταματήσει την καρδιά μιας κατσίκας απλά και μόνο κοιτώντας την επίμονα. Τώρα, ο ιδρυτής του προγράμματος αγνοείται και αποστολή του Κάσαντι είναι να τον εντοπίσει.

Αντιπολεμική σάτιρα, παραγωγής ΗΠΑ 2009

Σκηνοθεσία: Γκραντ Χίσλοβ (υποψήφιος για Όσκαρ για το «Good Night, and Good Luck»)

Σενάριο: Πίτερ Στρόγκαν, βασισμένο στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του Τζον Ρόνσον

Παίζουν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Κέβιν Σπέισι, Τζεφ Μπρίτζες, Ρόμπερτ Πάτρικ, Στίβεν Λανγκ, Σον Φίλιπς, Στίβεν Ρουτ

Διάρκεια: 93΄

