Το μοναδικό ντοκιμαντέρ «Τhe Sex Pistols-There’ll Always Be An England», που παρουσιάζει ένα συγκρότημα-ορόσημο στη μουσική ιστορία, τη θρυλική πανκ μπάντα «The Sex Pistols», θα απολαύσετε στην ΕΡΤ1, την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στη 01:10.



Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ «Never Mind The Bollocks», τα αρχικά μέλη του συγκροτήματος οι John Lydon, Steve Jones, Paul Cook και ο Glen Matlock, βρίσκονται πάλι μαζί στη σκηνή, στο Brixton Academy του Λονδίνου, για να τιμήσουν το αμφιλεγόμενο και ισχυρό ντεμπούτο τους.

Η κάμερα του ντοκιμαντέρ τους ακολουθεί και μας παρουσιάζει όλα τα κλασικά τραγούδια της μπάντας, όπως το «God Save The Queen» και το «Pretty Vacant».

«Τhe Sex Pistols – There’ll Always Be An England»

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020, στη 01:10

Ντοκιμαντέρ, παραγωγής Αγγλίας 2008

Σκηνοθεσία: Julien Temple

Διάρκεια: 75΄

