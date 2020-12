Οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, καθώς και 46 πολιτείες της χώρας προχώρησαν σε δύο ξεχωριστές μηνύσεις κατά του τεχνολογικού κολοσσού Facebook, κατηγορώντας την εταιρεία για κατάχρηση της ισχυρής της θέσης στην αγορά των social media με στόχο να συντρίψει τους μικρότερους ανταγωνιστές της. Η αγωγή των πολιτειών κατηγορεί επίσης το Facebook πως χρησιμοποιεί την κυριαρχία του στην αγορά για να συλλέξει δεδομένα χρηστών, αποκομίζοντας υψηλά κέρδη σε διαφημιστικά έσοδα.

Οι αντιμονοπωλιακές αγωγές ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και από τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς. Το Facebook κατηγορείται ότι εξαγόρασε αντιπάλους, εστιάζοντας ειδικότερα στην εξαγορά του Instagram για 1 δισ. δολάρια το 2012 και του WhatsApp για 19 δισ. δολάρια το 2013. Μάλιστα, η Επιτροπή ζήτησε από δικαστήριο να αναγκάσει το Facebook να πουλήσει τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων Instagram και WhatsApp.

Η δικαστική αντιπαράθεση αναμένεται να είναι μακρά, δεδομένου ότι οι συμφωνίες αυτές είχαν εγκριθεί πριν από χρόνια από την FTC. «Είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό να εμποδίσουμε αυτήν την επιθετική εξαγορά εταιρειών και να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην αγορά», δήλωσε η Τζέιμς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου στην οποία ανακοίνωσε την αγωγή.

#BREAKING: @FTC today sued Facebook (FB), alleging that the company is illegally maintaining its personal social networking monopoly through a years-long course of anticompetitive conduct: https://t.co/8ouOSM5De8 1/12 pic.twitter.com/7nvpNGnltb

