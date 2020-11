To Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συνεχίζει και στην 61η διοργάνωση να μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank. Δείτε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου την αγαπημένη δυστοπία του Νίκου Νικολαΐδη Πρωινή Περίπολο με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές. Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του αφιερώματος «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)».

Η ταινία θα προβληθεί με ακουστική περιγραφή [AD: Audio Description] για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing].

Πρωινή περίπολος του Νίκου Νικολαΐδη

Σε μια έρημη και κατεστραμμένη πόλη, μια γυναίκα βαδίζει ολομόναχη. Προσπαθεί να διασχίσει την απαγορευμένη ζώνη και να φτάσει στη θάλασσα. Παντού παραμονεύουν παγίδες και η Πρωινή Περίπολος την παρακολουθεί. Οι μηχανισμοί της πόλης λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Ηλεκτρονικές φωνές καλούν τους ανύπαρκτους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη. Το σύστημα επικοινωνίας δουλεύει, οι κινηματογράφοι προβάλλουν ταινίες, οικεία πρόσωπα μιας περασμένης εποχής γεμίζουν τις τηλεοπτικές οθόνες. Ένας άντρας, από τους λίγους επιζώντες, που τώρα φρουρεί την πόλη, εμφανίζεται ξαφνικά κοντά της. Τη βοηθάει να φτάσει εκεί απ’ όπου κανείς δεν γύρισε για να πει αν στ’ αλήθεια υπάρχει… Στη θάλασσα. Θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλον, θα προσπαθήσουν να θυμηθούν το παρελθόν. Θα ξετυλίξουν μαζί το κουβάρι της μνήμης που μπλέχτηκε στη διάρκεια ενός ολέθρου. Μια σχέση βίας και θανάτου, μια ιστορία αγάπης σ’ έναν αβάσταχτο κόσμο, τι νόημα μπορεί να έχει;

Το ζητούμενο της καθολικής πρόσβασης στο δομημένο περιβάλλον αλλά και στοπεριεχόμενο της τέχνης δεν είναι απλώς μια διακηρυκτική πράξη, αλλά αποτελεί υπαρξιακή προτεραιότητα για όλους τους πολίτες.

Δομημένο περιβάλλον:

Στο Ολύμπιον, στις αίθουσες του λιμανιού, στο Box της πλατείας Αριστοτέλους και στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, έχουν διαμορφωθεί εγκαταστάσεις φιλικές και προσβάσιμες στα κινητικά ανάπηρα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων υγιεινής αλλά και των χώρων στάθμευσης των οχημάτων των αναπήρων.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν βελτιωθεί οι ράμπες, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα τα ταμεία και έχουν τροποποιηθεί οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες) για ανάπηρα αλλά και για εμποδιζόμενα πρόσωπα.

Στην Προβλήτα Α΄ υπάρχουν διάδρομοι ανεμπόδιστης μετακίνησης για χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων και όρθιες βλάβες, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στις αίθουσες και στο Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ταινίες:

Το ζητούμενο της καθολικής πρόσβασης, όμως, δεν αφορά μόνο στο δομημένο περιβάλλον, αλλά και στο περιεχόμενο της κινηματογραφικής τέχνης.

Στην περίπτωση του φεστιβάλ, αυτό είναι οι ταινίες. Το κοινό του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει την ευκαιρία να απολαύσει με όρους καθολικής προσβασιμότητας για όλους τους θεατές δύο αγαπημένες ταινίες του ελληνικού σινεμά. Οι ταινίες αυτές είναι προσβάσιμες στις διαδικτυακές προβολές τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη Finos Film, η 61η διοργάνωση έκανε καθολικά προσβάσιμη την κλασική ελληνική κωμωδία του Ντίνου Δημόπουλου Μια τρελλή τρελλή οικογένεια, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Επίσης, περισσότερες από 15 ελληνικές ταινίες προβάλλονται με προσαρτημένους υπότιτλους βάσει διαλόγων, έτσι ώστε να μπορούν να τις παρακολουθήσουν κωφοί και βαρήκοοι θεατές.

Μετά το τέλος της 61ης διοργάνωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και η Alpha Bank θα προσφέρουν όλους τους επεξεργασμένους υπότιτλους και την ακουστική περιγραφή στους παραγωγούς των ταινιών, ώστε να παραμείνουν προσβάσιμες στις επόμενες προβολές τους, καθώς και στο DVD, ευελπιστώντας ότι με την υποστήριξη του Φεστιβάλ, οι ταινίες θα διανεμηθούν στην προσβάσιμη μορφή τους τόσο στις κινηματογραφικές αίθουσες όσο και στην οικιακή διανομή, προκειμένου να τις απολαύσουν όλες και όλοι.

ΠΗΓΗ: Φ.Κ.Θ.

