Κατηγορίες για βιαιοπραγία σε βαθμό κακουργήματος απαγγέλθηκαν σήμερα σε δύο αστυνομικούς από το Μπάφαλο, οι οποίοι διακρίνονται σε ένα βίντεο να σπρώχνουν και να ρίχνουν στο έδαφος έναν ηλικιωμένο διαδηλωτή, κατά τη διάρκεια μιας αντιρατσιστικής πορείας.

Οι αστυνομικοί Άαρον Τοργκάλσκι, 39 ετών και Ρόμπερτ Μακέιμπ, 32 ετών, μετείχαν σε μια ομάδα του αστυνομικού τμήματος του Μπάφαλο που είχε αναλάβει να επιβάλει την απαγόρευση της κυκλοφορίας στις 8 το βράδυ της Πέμπτης.

Buffalo, New York police officers Aaron Torgalski and Robert McCabe have been charged with second-degree assault in connection with the graphic caught-on-video shove of a 75-year-old man during a protest. Both have pleaded not guilty. https://t.co/FYS7l1NiLH pic.twitter.com/xeBfbJCCB9

— ABC News (@ABC) June 6, 2020