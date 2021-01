Το υδρογόνο βάζει πια στην ατζέντα των προτεραιοτήτων του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα μέσα του Δεκεμβρίου συστάθηκε Ειδική επιτροπή που αναλαμβάνει τη χάραξη της Στρατηγικής της χώρας στον τομέα αυτό.

Η εκπομπή Ο3 μίλησε με έναν Έλληνα ακαδημαϊκό ο οποίος ερευνά τις δυνατότητες του υδρογόνου για περίπου δύο δεκαετίας. Ο Εμμανουήλ Κακαράς καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, έχει φτάσει πλέον να κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου και Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης στο τμήμα Ενεργειακών Λύσεων και Νέων Προϊόντων της Mitsubishi Power Europe (Senior Vice President and Head of Innovation & New Products στην Mitsubishi Power Europe).

«Η αριστεία δεν έχει σύνορα, βιομηχανική κουλτούρα ή παράδοση έχει σκληρή δουλειά, όραμα και λίγο θάρρος και επιμονή» απάντησε ο ίδιος όταν ρωτήθηκε πώς έφτασε ένας Έλληνας ακαδημαϊκός στην κορυφή της Mitsubishi Power.«Όταν παρουσίασα για πρώτη φορά, σε senior επίπεδο στη Mitsubishi, τις ιδέες μου για αποθήκευση ενέργειας, μου είπαν περιχαρείς ότι αυτά είναι επιστημονική φαντασία» είπε στην εκπομπή Ο3 της ΕΡΤ3.

Η ταχεία ανάπτυξη καθαρού υδρογόνου σε μεγάλη κλίμακα είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των υψηλών φιλοδοξιών της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα. Είναι το κομμάτι, όπως λέει η Κομισιόν, που λείπει από το παζλ για μια πλήρως απανθρακοποιημένη οικονομία

«Το υδρογόνο είναι ο μοναδικός ενεργειακός φορέας που συνδυάζει τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας χωρίς ανθρακικό αποτύπωμα. Είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να αποθηκεύσουμε ενέργεια, η οποία θα υπάρχει σε υπερεπάρκεια καθώς ολοένα και περισσότερο στρεφόμαστε στις ΑΠΕ, που ως γνωστόν δεν έχουν την κανονικότητα των ορυκτών καυσίμων ή των θερμικών μονάδων» αναφέρει ο κ. Κακαράς.

Η προσπάθεια σταδιακής απολιγνιτοποίησης στη χώρα έχει φέρει στο προσκήνιο τοι ζήτημα του υδρογόνου.

«Η εισαγωγή των ΑΠΕ στη χώρα μας δεν είχε την ταχύτητα που είχε σε άλλες χώρες, έτσι λοιπόν το λεγόμενο ‘’πράσινο’’ υδρογόνο, το υδρογόνο που θα προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές δεν μπορεί να παραχθεί γιατί δεν έχουμε πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα μας πρέπει να ενισχύσει τις υποδομές ακόμα κι αν το υδρογόνο που θα χρησιμοποιηθεί δεν είναι ‘’πράσινο’’ αλλά ‘’μπλε’’: θα μπορούσε κανείς, στα πρώτα βήματα να εισαγάγει υδρογόνο για την παραγωγή του οποίου έχει απομακρυνθεί το CO2» σημειώνει ο κ. Κακαράς.

Το υδρογόνο όμως αποτελεί μόνο μία πλευρά του πολυσύνθετου ενεργειακού τοπίου, το οποίο αλλάζει δραστικά, με πρωταγωνιστή τις ΑΠΕ. Ο κ. Κακαράς από τη θέση που κατέχει, βλέπει αλλά και σχεδιάζει την επόμενη μέρα. «Η επόμενη μέρα πιστεύω ότι θα μας φέρει σε μικρότερα συστήματα, αποκεντρωμένα, τα οποία θα μπορούν να εκμεταλλεύονται ΑΠΕ και τεχνολογίες υδρογόνου, με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό απόδοσης. Η καινούρια πρόκληση θα είναι, αυτά τα αποκεντρωμένα συστήματα να λειτουργήσουν μαζί, σε ένα σύστημα που να έχει τον ίδιο βαθμό αξιοπιστίας τον οποίον έχουν τα σημερινά κεντρικά συστήματα».

Οι σωρευτικές επενδύσεις στο ανανεώσιμο υδρογόνο στην Ευρώπη θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 180-470 δισ. EUR έως το 2050 και να κυμαίνονται στην κλίμακα των 3-18 δισ. EUR για το υδρογόνο ορυκτών καυσίμων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

