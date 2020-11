Σε νέες ψηφιακές συναντήσεις προσκαλεί τις φίλες και τους φίλους του ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus), με τον τρίτο κύκλο του πρoγράμματος «Together We Look / Μαζί Βλέπουμε». Μετά την επιτυχημένη διπλή εφαρμογή του προγράμματος την περασμένη άνοιξη, το διαδικτυακό ραντεβού ανανεώνεται με αφορμή τις εκθέσεις των διευθύνσεων του Οργανισμού. Για ακόμη μια φορά, επιλεγμένα έργα «ανοίγουν» τους κλειστούς μουσειακούς χώρους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο για την αποστολή προπαρασκευαστικού υλικού. Για την καλύτερη διεξαγωγή της συζήτησης, προβλέπεται η συμμετοχή 15 ατόμων σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση. Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δηλώσεις συμμετοχής, αναλυτικά παρακάτω.

Πρόγραμμα

Πέμπτη 19 & 26 Νοεμβρίου, 19:00-20:30: « TogetherWeLook / Μαζί Βλέπουμε» την έκθεση « Anthropause » του MOMus -Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, με την παρουσία κάθε φορά κάποιου από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ο όρος anthropause επινοήθηκε από την επιστημονική κοινότητα στη διάρκεια της πανδημίας για να περιγράψει το φαινόμενο της πλήρους σχεδόν παύσης της ανθρώπινης δραστηριότητας και της ευεργετικής επίδρασης που αυτή είχε στα οικοσυστήματα του πλανήτη. Η ομότιτλη έκθεση επιχειρεί να αναδείξει πτυχές και βιώματα από την εγχώρια εκδοχή ενός φαινομένου μοναδικού σε παγκόσμιο επίπεδο που έθεσε σε κίνδυνο το αγαθό της υγείας σε μεγάλη κλίμακα και ακινητοποίησε σχεδόν κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα από ένα lockdown οι συνέπειες του οποίου αφήνουν ένα εξαιρετικά επώδυνο αποτύπωμα, οικονομικό κοινωνικό όσο και ψυχολογικό,

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: Τρίτη 17 Νοεμβρίου στο reception.photography@momus.gr με την αναφορά TWL@MOMusPhotography.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου, Σάββατο 28 Νοεμβρίου & 5 Δεκεμβρίου, 19:00-21:30: « TogetherWeLook / Μαζί Βλέπουμε» την έκθεση « Together , So Far So Close » του MOMus -Πειραματικού Κέντρου Τεχνών. H έκθεση που δημιουργήθηκε από 23 συνεπιμελητές-μέλη του κοινού του MOMus αναφορικά με τον COVID19 και αποτύπωσε την εκθεσιακή εκδοχή του ανοιχτού ψηφιακού καλέσματος που πραγματοποίησε το MOMus τον περασμένο Μάρτιο υπό το γενικό τίτλο «Resilience Project-Μαζί Ανθεκτικοί» είναι στο επίκεντρο των συναντήσεων. Το εγχείρημα της ομαδικής επιμέλειας των έργων, τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα στην ασφυκτική συνθήκη της καραντίνας, αποτέλεσε μία συλλογική πρωτοβουλία ανάδειξης όσων, τελικά, μας ενώνουν, παρά την επιβεβλημένη κοινωνική απόσταση. Ο εσώτερος κόσμος, το σπίτι ως χώρος εγκλεισμού αλλά και ενδοσκόπησης, η δυστοπική ερήμωση του αστικού τοπίου, η πρόσκαιρη ανακούφιση του φυσικού περιβάλλοντος, οι πολιτικές διαστάσεις της υγειονομικής επιτήρησης και, τέλος, η ακατάβλητη ανθρώπινη θέληση για ζωή και συνύπαρξη είναι θεματικοί άξονες που διατρέχουν τα έργα των δημιουργών και θα συζητηθούν επιλεκτικά στις νέες συναντήσεις.

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο info.experimental@momus.gr, με την αναφορά ΤWL@MOMusExperimental

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, 19:00-21:30: « TogetherWeLook / Μαζί Βλέπουμε» έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ρωσικής πρωτοπορίας, τον Ιβαν Κλιουν, ενόψει της έκθεσης που ετοιμάζει το MOMus -Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη τον Μάρτιο του 2021. Τα έργα που θα αποτελέσουν την αφετηρία για την ψηφιακή ξενάγηση-συνάντηση, ανήκουν στη συλλογή Κωστάκη του μουσείου και είναι αντιπροσωπευτικά της εκτενούς πορείας και της πολυσχιδούς εικαστικής παραγωγής του καλλιτέχνη. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το ΜΜΤ εργάζεται για την προετοιμασία μιας έκθεσης που θα καλύψει όλο το εύρος της δημιουργίας του Ιβάν Κλιούν, ενός καλλιτέχνη, θεωρητικού και παιδαγωγού με τεράστια συνεισφορά στην τέχνη για πάνω από τρεις δεκαετίες στη Ρωσία του 20ού αιώνα.

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο reception.modern@momus.gr με την αναφορά ΤWL@MOMusModern

Παρασκευή 27 Νοεμβρί o υ, 19:00-20:30: « TogetherWeLook / Μαζί Βλέπουμε» τα έργα τ o υ Στήβεν Αντωνάκου μαζί με έργα της ρωσικής πρωτοπορίας από την έκθεση «Στήβεν Αντωνάκος: Φως – Ο Στήβεν Αντωνάκος και η ρωσική πρωτοπορία» στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Το φως ορίζει το σημείο εκκίνησης και τον πυρήνα της τέχνης του σημαντικού Ελληνοαμερικάνου δημιουργού: από τις αυστηρά μινιμαλιστικές προτάσεις του με τα τόξα, τις ελλείψεις και τις γωνίες καθώς και τις συνθέσεις του με την απαλή χωρική «αύρα» των χρωματικών λάμψεων του νέον έως τις εντυπωσιακές εγκαταστάσεις του στον χώρο, όπως το Παρεκκλήσι της ουράνιας κλίμακας. Η μεταφυσική, υπαρξιακή και θρησκευτική διάσταση χαρακτηρίζουν τα έργα του Στήβεν Αντωνάκου, ενώ η εσωτερική συνάφεια της δουλειάς του με την τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας θα μπορούσε να αναζητηθεί όχι μόνο στον αυτονόητο συσχετισμό της με σουπρεματιστικές και κονστρουκτιβιστικές συνθέσεις αλλά κυρίως με το κίνημα του ηλεκτρο-οργανισμού.

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο reception.mam@momus.gr με την αναφορά ΤWL@MOMusAlexMylona

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, 19:00-20:30: « TogetherWeLook / Μαζί Βλέπουμε» τα έργα της γλύπτριας Άλεξ Μυλωνά στο MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά. Από τις πρώτες ανθρωποκεντρικές έως τις αφηρημένες συνθέσεις της με την απλότητα και τη γεωμετρία των επιφανειών τους, τα έργα της Μυλωνά αναφέρονται σε διαχρονικές ανθρώπινες έννοιες -της γέννησης, του έρωτα και του θανάτου-, συνδυάζουν τους αρχαίους μύθους με τον σύγχρονο κόσμο, διερευνώντας, ταυτόχρονα, τις αξίες και τις δυνατότητες της γλυπτικής τέχνης.

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής: Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο reception.mam@momus.gr με την αναφορά ΤWL@MOMusAlexMylona

