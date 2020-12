Oh my God: Μια νέα πλατφόρμα που αγαπά την τέχνη, τη μόδα, το design και την αλληλεγγύη! Με επίκεντρο την αισθητική και το δυναμισμό, έρχεται στο προσκήνιο για να παρουσιάσει μοναδικές δημιουργίες. Από ρούχα έως αξεσουάρ και από αντικείμενα τέχνης έως μάσκες, όλα είναι φτιαγμένα στην Ελλάδα με υλικά υψηλών προδιαγραφών και με σχεδιασμό που ξεχωρίζει, για να μην περνούν απαρατήρητα και για να απογειώνουν, είτε την εμφάνιση, είτε το χώρο σας. Παράλληλα, φιλοδοξεί να γίνει ένας «χώρος» που θα φιλοξενεί τις δημιουργίες επώνυμων Ελλήνων δημιουργών και θα αναδεικνύει το έργο τους.

Το 30% της αξίας των προϊόντων στα «Παιδικά Χωριά SOS»

Η «OhmyGod» όμως συνδέεται και με κάτι ακόμη… που είναι σίγουρα πολύ σημαντικό: Όλες οι πωλήσεις των προϊόντων της αφορούν έναν καλό σκοπό. Έτσι, κάθε αγορά σας μέσα από την ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα της «OhmyGod» αποκτά επιπλέον αξία και νόημα, γιατί το 30% της αξίας των προϊόντων διατίθενται απευθείας στα «Παιδικά Χωριά SOS». Αυτή την περίοδο που όλοι ζούμε μια πρωτοφανή κρίση στην υγεία, την ψυχολογία και την οικονομία δεν πρέπει να ξεχνάμε όσους μας χρειάζονται και ειδικά τα παιδιά. Τώρα περισσότερο από ποτέ κάθε σκέψη και κάθε δωρεά μας μετράει!

Συνεχίζοντας τις δράσεις αλληλεγγύης!

Ιδρυτής της «OhmyGod», είναι ο Μάριος Teriade Ελευθεριάδης, o οποίος στο παρελθόν έχει αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες, είτε πρόκειται για τα «Φασκιωμένα», είτε πιο πρόσφατα για τις «Μοδίστρες Άμεσης Ανάγκης», μια πανελλαδική ενέργεια την οποία ξεκίνησε ο ίδιος με αποτέλεσμα να ραφτούν 80.000 μάσκες στη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας στην Ελλάδα και να δοθούν φυσικά δωρεάν σε δομές υγείας της χώρας.

Έτσι και τώρα, με την ίδρυσή του «OhmyGod» προχωράει ένα βήμα παραπέρα και δημιουργεί μια φιλανθρωπική πλατφόρμα, γιατί η τέχνη οφείλει να συνδέεται με την προσφορά και την αλληλεγγύη. Στην προκειμένη περίπτωση, θα απολαύσουμε μοναδικές δημιουργίες, συμβάλλοντας στο έργο των «Παιδικών Χωριών SOS» και δημιουργώντας από κοινού προοπτικές για περισσότερα παιδικά χαμόγελα και μια καλύτερη ζωή που σίγουρα την αξίζουν. Κι αυτός είναι οπωσδήποτε ένας λόγος για να πει κανείς: «OhmyGod». Κάνουμε αρχή με τις μοναδικές μας μάσκες, φτιαγμένες με βάση τις εγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας και με στυλ που κάνει τη διαφορά.

Για τη δική σας διευκόλυνση εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών μεταφοράς, μπορείτε να βρείτε τις μάσκες της «OhmyGod» στη Θεσσαλονίκη, στα επιμέρους καταστήματα που τις φιλοξενούν.

Βle :Αγ. Σοφίας 19, 54623, Θεσσαλονίκη, 2310231200

https://ble.com.gr

lk printing

Μητροπόλεως 27, 54624, Θεσσαλονίκη, 2310 236149

http://www.lkprinting.gr

Monastic

Μητροπολίτου Ιωσήφ 1, 54622, Θεσσαλονίκη, 2310277411

https://monasticproducts.com

Και στην πλατφόρμα : http://OHMYGOD.ONLINE

E-mail επικοινωνίας: teriade@mariosnet.gr

