Η 25η Νοεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών υπογραμμίζει ένα παγκόσμιο πρόβλημα για όλες τις κοινωνίες και όλους τους πολιτισμούς. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση, αλλά ένα κοινωνικό πρόβλημα που αγγίζει εκατομμύρια γυναικών.

Ο περιορισμός στις μετακινήσεις και ο εγκλεισμός των ανθρώπων στο σπίτι για τον έλεγχο της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού, επέφεραν ανησυχητική αύξηση στην πανδημία της Βίας κατά των Γυναικών. Η κορύφωση των αναφορών για ενδοοικογενειακή βία επήλθε ακριβώς τη στιγμή, που οι αρχές υποστήριξης των γυναικών, όπως δομές, ιατρικό και νομικό προσωπικό, έχουν επικεντρωθεί στη μάχη κατά του Covid-19.

Μια σειρά δράσεων και διαδικτυακών εκδηλώσεων προετοιμάζεται για τις 16 ημέρες ακτιβισμού που ολοκληρώνονται στις 10 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος “BYZANTIO” Θεσσαλονίκης, μέλος της Ελληνικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης του Διεθνούς Σοροπτιμισμού – της μεγαλύτερης και ισχυρότερης παγκόσμιας οργάνωσης επαγγελματιών γυναικών, συμμετέχει ενεργά στη 16ήμερη παγκόσμια εκστρατεία για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών.

Στην Ευρώπη οι Σ.Ο. δίνουν ενεργά το παρόν σε 40 χώρες και έχουν 34.000 μέλη και συμβουλευτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (Economic and Social Council –ECOSOC), συμμετοχικό ρόλο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών και συνεισφέρουν στο έργο της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (Organization for Security and Co-operation in Europe-OSCE). Στην Ελλάδα, έχουν 28 Ομίλους και γύρω στα 500 μέλη που τρέχουν διάφορα προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος των προγραμμάτων είναι να δημιουργούνται ευκαιρίες για να βελτιωθεί η ζωή των γυναικών και κοριτσιών, συνηγορώντας για ισότητα και ισονομία, δημιουργώντας συνθήκες ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος, αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση και αναπτύσσοντας τις ηγετικές ικανότητες και πρακτικές επιδεξιότητές τους για το βιώσιμο μέλλον του κόσμου μας.

Οι Σοροπτιμίστριες στην Ευρώπη δουλεύουν όλες μαζί χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Στηρίζουμε τις Γυναίκες (We stand up for Women)» και οργανώνουν προγράμματα για την ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας και του κοριτσιού σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Για το λόγο αυτό από το 2009 στηρίζουν την πρωτοβουλία της UN-Woman, της Οργάνωσης γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, για την εκστρατεία των 16 ήμερών δράσεων ενεργών πολιτών που στόχο έχει την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών η οποία ξεκινά από τις 25 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών και ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δεδομένα για τη βία κατά των Γυναικών:

35% των γυναικών παγκοσμίως έχουν υποστεί βία σε οποιαδήποτε μορφή της.

Πάνω από 600 εκατομμύρια γυναικών ζουν σε χώρες όπου η ενδοοικογενειακή βία δεν απαγορεύεται.

Πάνω από το 50% των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης συνέβησαν σε κορίτσια κάτω των 16 ετών

250 εκατομμύρια γυναικών έχουν παντρευτεί πριν την ηλικία των 15 ετών

200 εκατομμύρια γυναικών έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Οι Σοροπτιμιστικοί Όμιλοι σε όλη την Ευρώπη από το 2009 φωτίζουν με πρωτοβουλία τους τα κεντρικά κτίρια και μνημεία των πόλεων με πορτοκαλί χρώμα, το οποίο συμβολίζει ένα μέλλον πιο φωτεινό και αισιόδοξο και απαλλαγμένο από την έμφυλη βία. Επίσης έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις με ανάλογη θεματολογία για όλο το 16ήμερο που διαρκεί η εκστρατεία.

Το φετινό θέμα της καμπάνιας είναι:

Φώτισε τον Κόσμο Πορτοκαλί: Συλλογικότητα, Χρηματοδότηση, Απάντηση, Αποτροπή. Ζητούμε την υποστήριξη τόσο τη δική σας όσο και της κοινωνίας των πολιτών στις δράσεις, που έχουν προγραμματιστεί σε όλο τον κόσμο ενάντια σε κάθε μορφή βίας ενάντια στη γυναίκα. Προκαλούμε με δράσεις και συνομιλίες να αποτραπεί και να τερματιστεί το φαινόμενο αυτό, ευαισθητοποιώντας, ενισχύοντας την υπεράσπιση και ανταλλάσσοντας γνώση και καινοτομία.

ΠΗΓΗ: Σοροπτιμιστικός Όμιλος “BYZANTIO” Θεσσαλονίκης

