Χάρη σε μια νέα εφαρμογή που ανέπτυξε startup από τη Θεσσαλονίκη, οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν στο κινητό τους όλες τις πληροφορίες για την υγεία τους.

Η COME TOGETHER λάνσαρε την καινούργια της εφαρμογής, Emergency Help, ελπίζοντας να αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο.

Η εταιρεία δραστηριοποιούνταν στην έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Κατά τη διάρκεια της κρίσης που διανύουμε, επειδή ακριβώς η αγορά εκδηλώσεων πρακτικά εκμηδενίστηκε, η εταιρεία χρησιμοποίησε την τεχνολογία που ανέπτυξε ως βάση για να δημιουργήσει τα «ψηφιακά βιβλιάρια υγείας»

Η νεοφυής επιχείρηση εκμεταλλεύτηκε την καινοτομία που είχε αναπτύξει για την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς εισιτηρίων. Η τεχνολογία αυτή τη βοήθησε ώστε να εγγυηθεί ότι τα ψηφιακά βιβλιάρια υγείας δεν θα μπορούν να πλαστογραφηθούν και τα στοιχεία τους θα παραμένουν ιδιωτικά.

Σε συνεργασία με συγκεκριμένο πάροχο υγείας, η εφαρμογή δέχεται τα δεδομένα μοριακών και rapid τεστ αλλά και τεστ αντισωμάτων ενώ καταγράφει πότε και αν ο χρήστης έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού. Οι εμπνευστές της πιστεύουν πως η λειτουργία της αυτή μπορεί να έχει δεκάδες εφαρμογές, ειδικά σε ευαίσθητους ή πολυπληθείς χώρους, όπως γηροκομεία ή νοσοκομεία.

Σε όλο τον κόσμο, εταιρείες τεχνολογίας επικεντρώνονται στη δημιουργία ψηφιακών διαβατηρίων υγείας. Οι υπέρμαχοι αυτών υποστηρίζουν πως είναι ο μοναδικός τρόπος επιστροφής στην κανονικότητα αλλά και προφύλαξης από την αγορά των πλαστών τεστ, οι πολέμιοι αναφέρουν πως αποκλείει κάποιες ομάδες, όπως ηλικιωμένους, αλλά και θέτει ηθικά διλήμματα. Οι φορείς παγκοσμίως βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις γύρω από το θέμα χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια απόφαση.

