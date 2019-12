Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου διαμήνυε ότι το σχέδιο ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο και θα τεθεί σε ψηφοφορία την Πέμπτη. Στη Λιβύη, αντιδρώντας στις πληροφορίες για αποστολή μισθοφόρων από την Άγκυρα, ο Στρατάρχης Χαφτάρ, κάλεσε τις δυνάμεις του να μην δείξουν κανένα έλεος ενώ ζητά την αλληλεγγύη του αραβικού κόσμου έναντι της Τουρκίας.

Συνεχίζεται ο διπλωματικός πυρετός

Την ανάγκη να βρεθεί πολιτική λύση επεσήμανε ο Κυριάκος Μητοστάκης, τονίζοντας: «Θέλουμε πολιτική λύση, που θα την αγκαλιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Ο Αραβικός Σύνδεσμος θα διεξαγάγει αύριο Τρίτη, κατόπιν αιτήματος του Καΐρου, έκτακτη συνάντηση με θέμα την κατάσταση στη Λιβύη. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο μόνιμων αντιπροσώπων «για να εξετάσει την εξέλιξη της κατάστασης στη Λιβύη και τους κινδύνους κλιμάκωσης που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη σταθερότητα της Λιβύης και της περιοχής», σύμφωνα με το δελτίο τύπου της παναραβικής οργάνωσης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών συνομιλιών του κ. Χριστοδουλιδη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σάμεχ Σούκρι, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκηπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη χώρα και τονίστηκε η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από πλευράς και της ΕΕ για να αποφευχθούν ενέργειες που ξεφεύγουν του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης στη Λιβύη.

Οι πρόεδροι της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι καπήυθυναν έκκληση για αυτοσυγκράτηση, επισημαίοντας τους κινδύνους στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας οι δύο αρχηγοί κρατών αναφέρθηκαν στην κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο και επαέλαβαν ότι «το πρωτόκολλο συμφωνίας που συνήφθη ανάμεσα στην Τουρκία και τη Λιβύη γιατην οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών τους είναι αντίθετο στο δίκαιο της θάλασσας».

«Δεδομένη είναι η βούληση να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μέσα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ώστε να αποκατασταθεί η ενότητα και η πλήρης κυριαρχία της Λιβύης», προστίθεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γαλλικό προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Τις ξένες στρατιωτικές παρεμβάσεις στη Λιβύη απέρριψαν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι και της Ιταλίας Λουΐτζι Ντι Μάιο. Οι ξένες στρατιωτικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την πορεία προς μια συνολική πολιτική διευθέτηση που να ανταποκρίνεται σε όλους τους τομείς της κρίσης της Λιβύης στο πλαίσιο της πολιτικής διαδικασίας του Βερολίνου», καταλήγει η ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Η τουρκική κυβέρνηση έστειλε στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην Λιβύη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επιταχύνοντας, κατ’εντολή Ερντογάν, το σχέδιο στρατιωτικής παρουσίας στη Λιβύη για υποστήριξη στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Φάγεζ αλ-Σάρατζ.

Ο Τσαβούσογλου συναντήθηκε με ηγέτες πολιτικών κομμάτων επιδιώκοντας να λάβει την υποστήριξή τους προς το νομοσχέδιο, στο οποίο παραμένει αντίθετο το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Σε δηλώσεις που έκανε έπειτα από συνομιλίες του με τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Ουνάλ Τσεβικιόζ, τόνισε πως η αποστολή τουρκικών δυνάμεων θα ενίσχυε τη σύγκρουση που μαίνεται στη χώρα αυτή και θα προκαλούσε «εξάπλωση» σε όλη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Το CHP είχε προηγουμένως υποστηρίξει στο κοινοβούλιο νομοσχέδια για την αποστολή στρατευμάτων στη βόρεια Συρία. Ωστόσο έχει δηλώσει πως δεν εγκρίνει τουρκικές στρατιωτικές ενέργειες πέραν των τουρκικών συνόρων.

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει συμμάχους της Σύρους αντάρτες στη Λιβύη, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τέσσερις τουρκικές πηγές, η μία εκ των οποίων δήλωσε ότι η Άγκυρα κλίνει προς αυτήν την ιδέα.

Yψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι προς το παρόν δεν έχουν σταλεί Σύροι αντάρτες μαχητές στη Λιβύη. «Όμως γίνονται αξιολογήσεις και υπάρχει πιθανότητα να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ωστόσο, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οργάνωση που παρακολουθεί τις εξελίξεις του πολέμου στη Συρία από το 2011, ανέφερε ότι 300 φιλοτούρκοι Σύροι μαχητές έχουν μεταφερθεί στη Λιβύη και ότι άλλοι εκπαιδεύονται σε τουρκικά στρατόπεδα.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση εθνικής ενότητας (GNA) του Φάγιεζ αλ Σάρατζ ανέφερε την Κυριακή ότι ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και υποτίθεται ότι δείχνει Σύρους μαχητές στη Λιβύη στην πραγματικότητα έχει τραβηχτεί στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας.

The video is very important, please share:

In this video, Syrian mercenary elements appear in the Libyan city of Tripoli fighting the Libyan National Army.

At the end of the video, they tell the fighters do not allow anyone to raise their voice on you).

