Ελλάδα – Ισραήλ | Τουρνουά Μπάσκετ Κύπρου

Ένα σημαντικό φιλικό τουρνουά μπάσκετ, το ECOMMBX Cup 2025, πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο, 9 και 10 Αυγούστου στην Κύπρο, με τη συμμετοχή και της Εθνικής Ελλάδας.

Το τουρνουά διεξάγεται μόλις λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Eurobasket 2025, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία προετοιμασίας και υψηλού ανταγωνισμού, καθώς σε αυτό συμμετέχουν κορυφαίοι αστέρες της παγκόσμιας μπασκετικής σκηνής.

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της, αλλά και των άλλων εθνικών ομάδων, μεταδίδει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1