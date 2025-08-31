Eurobasket 2025

Κορυφαίοι αστέρες της παγκόσμιας μπασκετικής σκηνής!



Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

20:45 | Pre Game | ΕΡΤ1

21:15 | Σερβία – Τσεχία | 4η Αγωνιστική - Γ Όμιλος | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

14:00 | Pre Game | ΕΡΤNEWS

15:00 | Ελλάδα – Βοσνία | 4η Αγωνιστική - Γ Όμιλος | Κύπρος (Λεμεσός) | ΕΡΤNEWS

17:00 | Post Game | ΕΡΤNEWS

18:15 | Κύπρος – Γεωργία | 4η Αγωνιστική - Γ Όμιλος | Κύπρος (Λεμεσός) | ΕΡΤ1

23:30 | Eurobasket Night | Εκπομπή | ΕΡΤ1

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

20:45 | Pre Game | ΕΡΤ1

21:15 | Τουρκία – Σερβία | 4η Αγωνιστική - Α Όμιλος | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025

20:30 | Pre Game | ΕΡΤ1

21:30 | Ισπανία – Ελλάδα | 4η Αγωνιστική - Γ Όμιλος | Κύπρος (Λεμεσός) | ΕΡΤ1

23:30 | Eurobasket Night | Εκπομπή | ΕΡΤ1

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Φάση των «16» | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Φάση των «16» | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Φάση των «16» | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Φάση των «16» | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

| Προημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

| Προημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 | Α’ Ημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

21:00 | Β’ Ημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 | Μικρός τελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

20:00 | Pre Game | ΕΡΤ1

21:00 | Τελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.