Τηλεόραση

Eurobasket 2025

Σήμερα 15:15 | Γερμανία - Πορτογαλία & 18:30 | Λιθουανία - Λετονία
ΕΡΤ1

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ!

Αναλυτικά
Κορυφαίοι αστέρες της παγκόσμιας μπασκετικής σκηνής!

Η ΕΡΤ, πάντα παρούσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, μεταδίδει τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το Eurobasket 2025, που πραγματοποιείται από την Τετάρτη 27 Αυγούστου έως την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, με το ΕΡΤnews και την ΕΡΤ1 να μεταφέρουν στους Έλληνες φιλάθλους την προσπάθεια της Eθνικής Oμάδας Mπάσκετ.


Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

15:15 | Γερμανία - Πορτογαλία | Φάση των «16» | ΕΡΤ1
18:30 | Λιθουανία - Λετονία | Φάση των «16» | ΕΡΤ1

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Φάση των «16» | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

| Προημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

| Προημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 | Α’ Ημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1
21:00 | Β’ Ημιτελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

17:00 | Μικρός τελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1
20:00 | Pre Game | ΕΡΤ1
21:00 | Τελικός | Λετονία (Ρίγα) | ΕΡΤ1

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤnews και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.

