Πρώτα στη Λεμεσό της Κύπρου και μετά στη Ρίγα της Λετονίας, η επίσημη αγαπημένη θα δώσει τον δικό της αγώνα πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης, έχοντας στο πλευρό της την ΕΡΤ.

Το ΕΡΤNEWS κατεβαίνει για πρώτη φορά στο γήπεδο και θα μεταδώσει την πρώτη φάση των αναμετρήσεων της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.

Μεταδόσεις, ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις θα έχουν φυσικά και η ΕΡΤ1, καθώς και η ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr. Οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της ΕΡΤ, θα μεταφέρουν καθημερινά έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ό,τι συμβαίνει στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Στις τηλεοπτικές περιγραφές και στον σχολιασμό των αγώνων, τα pre game, post game, flash interviews, mixed zone θα είναι οι Βαγγέλης Ιωάννου, Αντώνης Καλκαβούρας, Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις για την ΕΡΑΣΠΟΡ και το ertsports.gr ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης και το καθημερινό ρεπορτάζ για το ΕΡΤNEWS και την ΕΡΤ3 o Θοδωρής Φελάνης.

Τις εκπομπές από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής θα παρουσιάζει ο Κώστας Xαλβατσιώτης με πολλούς προσκεκλημένους. Tην αρχισυνταξία της εκπομπής θα έχει ο Γιάννης Νάτου και την επιμέλειά της ο Μιχάλης Πέτκωφ, με τη δημοσιογραφική υποστήριξη του Λεωνίδα Μενεγάκη και του Αποστόλη Τριανταφύλλου.

Ευρωμπάσκετ 2025 στο ERTNEWS και την ΕΡΤ1!

Από τις 27 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου!