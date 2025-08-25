Τηλεόραση

Η Μεγάλη Κάψα

Η Μεγάλη Κάψα
Δευτέρα 25/08 | 21:00 ΕΡΤ2

Ο Ντέιβ Μπάνιον, είναι ένας έντιμος αστυνομικός. Βρίσκεται στα ίχνη μιας επικίνδυνης συμμορίας, που υποπτεύεται ότι κατέχει εξουσία μέσα στην αστυνομία.

Αναλυτικά Share
Share

Αστυνομικό φιλμ νουάρ παραγωγής ΗΠΑ.

Ο Ντέιβ Μπάνιον είναι ένας έντιμος αστυνομικός στα ίχνη μιας μοχθηρής συμμορίας που υποπτεύεται ότι κατέχει την εξουσία στην αστυνομία. Ο Μπάνιον πληροφορείται την αυτοκτονία ενός συναδέλφου του και η ύποπτη σιωπή των συναδέλφων του τον κάνει να πιστεύει ότι βρίσκονται στη μισθοδοσία των γκάνγκστερ. Όταν μια βόμβα που προοριζόταν γι' αυτόν σκοτώνει αντ' αυτού τη σύζυγό του, ο Μπάνιον γίνεται μια οργισμένη δύναμη εκδίκησης και δικαιοσύνης, με τη βοήθεια στην πορεία της ερωμένης φίλης του γκάνγκστερ, της Ντέμπι. Καθώς ο Μπάνιον και η Ντέμπι πέφτουν όλο και πιο βαθιά στην ύπουλη και βάναυση παγίδα της Γκάνγκλαντ, πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο (ακόμα και φόνο) για να φτάσουν στην αλήθεια.

Η ταινία βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Μακ Γκίβερν που δημοσιεύτηκε στην Saturday Evening Post σε συνέχειες και κυκλοφόρησε σε ολοκληρωμένη έκδοση το 1953.

Η Μεγάλη Κάψα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Καλά θα Πάει κι Αυτό | Νέα Σειρά
ΕΡΤ1 Έρχεται στο νέο πρόγραμμα
Οι Άγγελοι του Τσάρλι
ΕΡΤ1 Δευτέρα 25/08 | 23:30
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
ΕΡΤNEWS Με εγκυρότητα και αξιοπιστία
Τζενeρέισον ΣΚ
ΕΡΤ1 Έρχεται στο νέο πρόγραμμα