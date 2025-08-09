Ηλέκτρα | Γ’ Κύκλος

Στα νέα επεισόδια, η Ηλέκτρα αρχίζει ένα ταξίδι από τα σκοτεινά δεσμά της φυλακής προς την αληθινή ελευθερία. Όχι μια ελευθερία που της προσφέρεται από έναν έρωτα ή έναν άντρα, αλλά αυτή που γεννιέται από την εσωτερική της ανάγκη για αυτονομία. Αποφασισμένη να αποτινάξει το φορτίο του παρελθόντος, αγωνίζεται να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, καθαρή, δυνατή και λυτρωμένη.

Στο ερωτικό τρίγωνο Παύλος – Ηλέκτρα – Νεφέλη, ένα νέο πρόσωπο θα κάνει την εμφάνισή του, φέρνοντας ανατροπές. Η στιγμή της κρίσης για τον Παύλο έχει πλέον φτάσει: πρέπει να αποφασίσει οριστικά ποιον δρόμο και ποια γυναίκα θα επιλέξει.

Στον τρίτο κύκλο, οι εξελίξεις κορυφώνονται, με τέσσερα νέα πρόσωπα-κλειδιά (Ιωσήφ Πολυζωίδης, Δημήτρης Σέρφας, Τάσος Τζιβίσκος, Πάνος Τζίνος) να προστίθενται στο καστ και την πλοκή να παίρνει απρόβλεπτες τροπές.

Τα γυρίσματα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο φακός της ΕΡΤ βρέθηκε ξανά στα παρασκήνια, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της παραγωγής. Ανάμεσα σε τεχνικές προετοιμασίες, χαμόγελα, πειράγματα και στιγμές εγρήγορσης λίγο πριν από το «3,2,1, πάμε!», το συνεργείο και οι ηθοποιοί δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό.

Η σκηνοθέτις Βίκυ Μανώλη, με τη διακριτή καλλιτεχνική της ματιά, καθοδηγεί την παραγωγή σε ακόμα ένα συναρπαστικό κεφάλαιο της ιστορίας, που υπογράφουν σεναριακά η Μαντώ Αρβανίτη και ο Θωμάς Τσαμπάνης και βασίζεται σε ιδέα της συγγραφέως Ελένης Καπλάνη.

Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιούνται και τη φετινή σεζόν σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής, όπως Μαρούσι, Σπάτα, Παιανία, Κερατέα και Λαύριο, καθώς και στη γραφική Καρδαμύλη, που αποτυπώνει αυθεντικά την ατμόσφαιρα της «Αρσινόης» και την αισθητική της εποχής.

Ο νέος κύκλος της «Ηλέκτρας» υπόσχεται ακόμα περισσότερες συγκινήσεις, ένταση και δραματικές αποκαλύψεις…