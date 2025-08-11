Καλώς τα Παιδιά 

Οι ιδέες και οι προβληματισμοί των παιδιών γίνονται εκπομπή! Μια γρήγορη, κεφάτη και διασκεδαστική παιδική παραγωγή, όπου τα ίδια τα παιδιά αναλαμβάνουν τον ρόλο των παρουσιαστών.

Δελτία καλών ειδήσεων, παιχνίδια, δραστηριότητες, ρεπορτάζ και συναντήσεις με επιστήμονες, συγγραφείς και συνομηλίκους, δημιουργούν ένα ξεχωριστό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Ζαμπέτογλου

Αρχισυνταξία: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Μαγειρική: Μάγκυ Ταμπακάκη

Δ/νση Παραγωγής: Νάσος Γαλακτερός

Παραγωγή: PLAN A