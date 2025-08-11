Τηλεόραση

Καλώς τα Παιδιά 

Καλώς τα Παιδιά 
Δευτέρα - Κυριακή | 14:00 ΕΡΤ2

Μια γρήγορη, κεφάτη παιδική εκπομπή που περιλαμβάνει παιχνίδια, ειδήσεις, ρεπορτάζ και συναντήσεις με επιστήμονες, συγγραφείς και άλλα παιδιά.

Οι ιδέες και οι προβληματισμοί των παιδιών γίνονται εκπομπή! Μια γρήγορη, κεφάτη και διασκεδαστική παιδική παραγωγή, όπου τα ίδια τα παιδιά αναλαμβάνουν τον ρόλο των παρουσιαστών.

Δελτία καλών ειδήσεων, παιχνίδια, δραστηριότητες, ρεπορτάζ και συναντήσεις με επιστήμονες, συγγραφείς και συνομηλίκους, δημιουργούν ένα ξεχωριστό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Κώστας Ζαμπέτογλου
Αρχισυνταξία: Δέσποινα Γρηγοροπούλου
Μαγειρική: Μάγκυ Ταμπακάκη
Δ/νση Παραγωγής: Νάσος Γαλακτερός
Παραγωγή: PLAN A

