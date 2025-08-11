Καλώς τα Παιδιά
Δευτέρα - Κυριακή | 14:00
Μια γρήγορη, κεφάτη παιδική εκπομπή που περιλαμβάνει παιχνίδια, ειδήσεις, ρεπορτάζ και συναντήσεις με επιστήμονες, συγγραφείς και άλλα παιδιά.
Σκηνοθεσία: Κώστας Ζαμπέτογλου
Οι ιδέες και οι προβληματισμοί των παιδιών γίνονται εκπομπή! Μια γρήγορη, κεφάτη και διασκεδαστική παιδική παραγωγή, όπου τα ίδια τα παιδιά αναλαμβάνουν τον ρόλο των παρουσιαστών.
Δελτία καλών ειδήσεων, παιχνίδια, δραστηριότητες, ρεπορτάζ και συναντήσεις με επιστήμονες, συγγραφείς και συνομηλίκους, δημιουργούν ένα ξεχωριστό, ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Αρχισυνταξία: Δέσποινα Γρηγοροπούλου
Μαγειρική: Μάγκυ Ταμπακάκη
Δ/νση Παραγωγής: Νάσος Γαλακτερός
Παραγωγή: PLAN A
