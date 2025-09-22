Marshall: Στη Σκιά του Νόμου

Νομικό βιογραφικό δράμα παραγωγής ΗΠΑ/Κίνα/Χονγκ-Κονγκ

Το έτος 1941, καθώς το έθνος παραπαίει στα πρόθυρα της εισόδου στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια σχεδόν χρεοκοπημένη NAACP (Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων) στέλνει τον μοναδικό της δικηγόρο, τον 32χρονο Θέργκουντ Μάρσαλ, στο συντηρητικό Κονέκτικατ για να υπερασπιστεί έναν μαύρο σοφέρ έναντι κατηγοριών για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας από την πλούσια κοσμική εργοδότριά του. Ήταν μια δίκη, που γρήγορα έγινε σκανδαλοθηρική τροφή για τα πρωτοσέλιδα.

Έχοντας ανάγκη από μια νίκη υψηλού προφίλ, αλλά φιμωμένος από το δικαστήριο της δίκης, ο Μάρσαλ συμμαχεί με τον Σάμιουελ Φρίντμαν, έναν νεαρό Εβραίο δικηγόρο, που δεν είχε ξαναδικάσει ποτέ ποινική υπόθεση. Ο Μάρσαλ και ο Φρίντμαν παλεύουν ενάντια σε μια εχθρική θύελλα φόβου και προκαταλήψεων, οδηγούμενοι στην αποκάλυψη της αλήθειας στη δίκη, που προκάλεσε αίσθηση και βοήθησε να τεθούν οι βάσεις για μια καριέρα που τελικά έκανε τον Θέργκουντ Μάρσαλ τον πρώτο Αφροαμερικανό δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αμερικής.

Το MARSHALL βασίζεται σε αληθινή ιστορία και ήταν υποψήφια για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής το 2018.