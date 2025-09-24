Maudie: Το Χρώμα της Ζωής 

Βιογραφικό αισθηματικό δράμα, συμπαραγωγής Καναδά - Ιρλανδίας 2016.

Αγροτική Νέα Σκωτία Καναδά, της δεκαετίας του 1930. Η Μόντι, που πάσχει από ρευματοειδή αρθρίτιδα, καπνίζει πολύ για να αντιμετωπίσει τον πόνο. Λόγω του ασυνήθιστου βάδισματός της από την αρθρίτιδα, συχνά την περνούν λανθασμένα για μια ανόητη, ανίκανη γυναίκα.

Η Μόντι όμως λαχταρά την ανεξαρτητοποίηση της από την θεία της και τον αδερφό της κι έτσι ανταποκρίνεται στην αγγελία για οικονόμο που ζητά ο φτωχός και μοναχικός ψαράς, Έβερετ Λούις. Για να κρατήσει τον εαυτό της ευτυχισμένο, από την απότομη συμπεριφορά του Έβερετ, η Μόντι αρχίζει να ζωγραφίζει το εσωτερικό του σπιτιού με χαρούμενες εικόνες και παρόμοιες εικόνες σε μικρές κάρτες, με τον ιδιαίτερο τρόπο που θέλει να βλέπει τον κόσμο.

Η σκηνοθέτης Έισλινγκ Γουόλς με όμορφο ρυθμό και υπέροχο θέμα, δημιούργησε ένα υπέροχο αφιέρωμα στη ζωή μιας από τις πιο γνωστές λαϊκές καλλιτέχνιδες του Καναδά , της ζωγράφου Maud Lewis.

Σκηνοθεσία: Έισλινγκ Γουόλς

Πρωταγωνιστούν: Σάλι Χόκινς, Ίθαν Χοκ, Κάρι Μάτσετ, Ζάκαρι Μπένετ, Γκάμπριελ Ρόουζ