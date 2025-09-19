Μπάσκετ | Τουρνουά «Νίκος Φάσουρας»
Το τουρνουά μπάσκετ «Νίκος Φάσουρας» διοργανώνεται για άλλη μία χρονιά με την συμμετοχή σημαντικών ομάδων της Α1 μπάσκετ ανδρών στη μνήμη του σπουδαίου αθλητή Νίκου Φασούρα.
Πρόγραμμα μεταδόσεων:
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου
18:00 | Προμηθέας – ΑΟ Μυκόνου | ΕΡΤ2
20:45 | Περιστέρι – Άρης | ΕΡΤ2
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου
16:30 | Άρης – ΑΟ Μυκόνου | ΕΡΤ2
19:15 | Περιστέρι – Προμηθέας | ΕΡΤ2
