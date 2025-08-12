Ο Καλύτερος
Τρίτη 12/08 | 21:00
Ένας ταλαντούχος νεαρός έχει στόχο να γίνει σούπερ σταρ του μπέιζμπολ και τα καταφέρνει.
Μια συνάντηση με μια μυστηριώδη γυναίκα όμως, εκτροχιάζει την άνοδό του, μέχρι που επανεμφανίζεται, ως 36χρονος ρούκι για τους αουτσάιντερ New York Knights, και τα τεράστια home runs του πυροδοτούν την απίθανη προσπάθεια της ομάδας, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Ρόμπερτ Ντυβάλ, Γκλεν Κλόουζ, Κιμ Μπέισινγκερ, Ρόμπερτ Πρόσκι, Ουίλφορντ Μπρίμλι, Ρίτσαρντ Φάρνσγουορθ, Ντάρεν ΜακΓκάβιν
Σκηνοθεσία: Μπάρι Λέβινσον
