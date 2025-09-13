Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου – Τόκιο 2025

Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά, από το Σάββατο 13 έως και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2025 που φιλοξενείται στο Τόκιο, φέρνοντας στους τηλεθεατές όλες τις μεγάλες στιγμές της κορυφαίας διοργάνωσης.

Μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ2, η Δημόσια Τηλεόραση θα μεταδώσει απευθείας το σύνολο της διοργάνωσης.

Στην περιγραφή των αγώνων, στα ρεπορτάζ, στις δηλώσεις από τη μεικτή ζώνη και όλα τα σημεία ενδιαφέροντος θα βρίσκονται οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι Αμαλία Κεχαγιόγλου, Τάκης Κουλουμπής, Περικλής Μακρής, Χρήστος Σαράντος και Γρηγόρης Τάτσης.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, που επηρεάστηκαν βαθιά από την πανδημία, το Τόκιο υποδέχεται ξανά μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού με γεμάτο από κόσμο στάδιο, ένταση και συγκίνηση. Οι φίλοι του στίβου σε όλο τον κόσμο περιμένουν την επιστροφή των κορυφαίων αναμετρήσεων στην ιαπωνική πρωτεύουσα, σε μια διοργάνωση που υπόσχεται ιστορικές στιγμές.

Η Ελλάδα θα έχει δυναμική παρουσία με 19 αθλητές, ανάμεσά τους ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους Μίλτος Τεντόγλου, ο τέταρτος όλων των εποχών στο επί κοντώ και σταθερός στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων, Εμμανουήλ Καραλής, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό και νικήτρια του πρόσφατου διαμαντιού στον τελικό του Diamond League, Ελίνα Τζένγκο και η κορυφαία βαδίστρια και δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.

Στο Τόκιο θα δώσουν το «παρών» όλες οι μεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς στίβου με περισσότερους από 2.200 αθλητές και αθλήτριες από 198 χώρες.

Το Τόκιο υποδέχεται τους αθλητές του κόσμου και η ΕΡΤ θα βρίσκεται εκεί, για να μεταφέρει το πάθος, τον συναγωνισμό και τις μεγάλες συγκινήσεις του Παγκόσμιου Στίβου στο ελληνικό κοινό.

Πρόγραμμα Μεταδόσεων

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

01:30 | 2η Μέρα | Πρωί | ΕΡΤ2

12:30 | 2η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

01:30 | 3η Μέρα | Πρωί | ΕΡΤ2

13:30 | 3η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

13:30 | 4η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

13:00 | 5η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

13:00 | 6η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

12:15 | 7η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

01:30 | 8η Μέρα | Πρωί | ΕΡΤ2

13:00 | 8η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

03:00 | 9η Μέρα | Πρωί | ΕΡΤ2

12:40 | 9η Μέρα | Απόγευμα | ΕΡΤ2